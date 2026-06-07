УЕФА продлил отстранение российских клубов

Российские футбольные клубы не включены в список участников еврокубковых турниров на сезон-2026/27. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УЕФА.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в перечень участников еврокубков на сезон-2026/27 с учетом продолжающего отстранения сборных России и российских клубов от соревнований под эгидой УЕФА. Таким образом, российские футбольные клубы не выступят в Еврокубках в новом сезоне.

ФИФА и УЕФА в 2022 году отстранили российские футбольные сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за событий на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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