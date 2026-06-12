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Ночью над 16-ю регионами России сбили 231 беспилотник ВСУ В Татарстане БПЛА попал в жилой дом, пострадали трое мирных жителей

Сегодня ночью российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, за ночь были уничтожены в общей сложности 231 БПЛА над 16-ю регионами России и акваторией Азовского моря.

По данным ведомства, ударами подверглись территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, а также Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей. Также были атакованы Московский регион, Крым и Татарстан.

Как уточнил глава Татарстана Рустам Минниханов, один из беспилотников попал в жилой дом, в результате чего пострадали три человека. «Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики… Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – проинформировал руководитель республики в своем канале в «Максе».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации более 60 беспилотников над пятью районами. Оперативный штаб Брянской области отчитался о ликвидации 58 БПЛА. По шесть БПЛА обезвредили в Калужской и Воронежской областях. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице были сбиты с начала суток 10 украинских дронов.

Информация о последствиях ударов уточняется.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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