Стоимость размещения агитационных материалов на выборах в Свердловской области в 2023 году

Сетевое издание Российское информационное агентство «Новый День» – https://newdaynews.ru в соответствии с требованиями действующего законодательства сообщает о готовности предоставлять зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям свою площадку для проведения агитации по выборам в Свердловской области, назначенным на 10 сентября 2023 года, на платной основе.

Стоимость размещения агитационных материалов в пределах агитационного периода составляет:

96000 руб. за публикацию (до 5000 знаков с пробелами, до 3 фото);

144000 руб. за интервью (до 8000 знаков с пробелами, до 5 фото, 1 видео в формате прикрепленной ссылки);

96000 руб. за изготовление и размещение в ленте новостей фоторепортажа, подготовленного фотокорреспондентом агентства;

108000 руб. за изготовление и размещение в ленте новостей видеосюжета с текстовым сопровождением, подготовленного журналистами и видеооператорами агентства;

5000руб./сутки за размещение баннера 300х60 в шапке сайта;

3000руб./сутки за размещение баннера 240х400 в боковой панели сайта;

НДС не облагается.

Размещение агитационных материалов осуществляется строго по предоплате.

Заявки на размещение агитационных материалов принимаются по адресу электронной почты: polina.nr2@gmail.com.

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