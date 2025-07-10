Стоимость размещения агитационных материалов на выборах губернатора Свердловской области в 2025 году

Сетевое издание Российское информационное агентство «Новый День» – https://newdaynews.ru в соответствии с требованиями действующего законодательства сообщает о готовности предоставлять зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям свою площадку для проведения агитации по выборам губернаатора Свердловской области, назначенным на 12, 13 и 14 сентября 2025 года, на платной основе.

Стоимость размещения агитационных материалов в пределах агитационного периода составляет:

100 000 руб. за публикацию (до 5000 знаков с пробелами, до 3 фото);

150 000 руб. за интервью (до 8000 знаков с пробелами, до 5 фото, 1 видео в формате прикрепленной ссылки);

100 000 руб. за изготовление и размещение в ленте новостей фоторепортажа, подготовленного фотокорреспондентом агентства;

120 000 руб. за изготовление и размещение в ленте новостей видеосюжета с текстовым сопровождением, подготовленного журналистами и видеооператорами агентства;

10 000руб./сутки за размещение баннера 300х60 в шапке сайта;

5 000руб./сутки за размещение баннера 240х400 в боковой панели сайта;

НДС не облагается.

Размещение агитационных материалов осуществляется строго по договору.

Заявки на размещение агитационных материалов принимаются по адресу электронной почты: polina.nr2@gmail.com.

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