В Киргизии собирают деньги на онкологическую операцию для «Мисс Кыргызстан -2013» Жибек Нукеевой

Публикации за 06.01.17

В Бишкеке начат сбор денег на операцию больной раком победительницы национального конкурса красоты «Мисс Кыргызстан – 2013» и участницы конкурса «Мисс мира-2013» Жибек Нукеевой. Девушке, два месяца назад родившей сына, поставили диагноз «хондросаркома тазобедренной кости третьей степени». Химиотерапия результатов не дала, удаление опухоли делать было поздно, однако осталась еще одна надежда: курс протонной терапии в Чехии, который, если его пройти в течение месяца, сможет остановить процесс.

Сумму в 80 тысяч евро семья девушки собрать не смогла – только 17 тысяч долларов, поэтому Нукеева обратилась за помощью к соотечественникам в социальных сетях.

– Меня зовут Жибек. Мне 21 год. Я мама чудесного четырехмесячного малыша Имана. Мы живем в городе Бишкек в Кыргызской Республике. Я пишу это письмо с просьбой о помощи. Рождество и Новый год – время надежды, мечтаний и чудес. Моя история коротка, время играет не в мою пользу. Все началось в сентябре 2016 года, когда обычный прием у врача, будучи на 7 месяце беременности, превратился в кошмар. Мне поставили диагноз «хондросаркома тазобедренной кости третей степени». Нетипичный рак для 21- летней, который агрессивно увеличивался. Я не забуду тот момент бескрайнего счастья, когда я увидела своего сыночка и горечь, когда нас разлучили. Имана забрали в реанимацию, а меня увезли в онкологическую клинику. Нас разлучили на 2 месяца. Сказать, что эти два месяца были сложными – ничего не сказать: больница, химиотерапия, перепады настроения, не очень утешительные прогнозы врачей, увеличение рака, но я каждый раз ждала встречу с Иманом. При каждой встрече он зажигает во мне надежду, дает мне силы и стимул бороться несмотря ни на что. Никакими словами не описать, как я люблю этого человечка и как болит мое сердце от мысли что я его оставлю, что он останется без своей мамочки. Даже несмотря на то, что мои родные пытаются помочь, к сожалению, очень сложно собрать такие средства в нужный срок. В связи с чем я прошу вашей помощи и поддержки. У меня только одна мечта: быть рядом Иманом настолько дольше насколько я смогу. И я надеюсь, что моя мечта сбудется, – написала она в своем Instagram и на Facebook.

Жители республики откликнулись на беду. Звезды шоу-бизнеса и простые люди сообща только за два дня собрали 465 000 сомов, а телеведущая и общественный деятель Ассоль Молдокматова навестила Жибек и поздравила ее с Днем рождения. Так же она сообщила, что директор банка «Мол- Булак» выделил 5 млн сомов на лечение красавицы.

– Достойный поступок Бабура Тольбаева – это не просто шаг на пути к спасению жизни Жибек Нукеевой, это пример для подражания всем бизнсменам КР и мира. Вот так спокойно и без лишнего пафоса нужно поступать. Настоящий человеческий поступок, достойный уважения и восхищения! А скольких я знаю, кто обладает миллионами, но так скупится на добрые дела и часто просто прячется, лишь бы не выделить сиротам либо на лечение тем, кто на грани смерти... Занимаюсь проблемами сирот вот уже 13 лет и часто знакомлю предпринимателей с проблемами детских домов и приютов и перенаправляю, так как не имею соприкосновения с чужими финансами. Олигархов много, а доброты – мало! Это печально, – поделилась она с корреспондентом агентства «Новый День-Азия». – Пусть таких, как Бабур, станет больше в нашей стране! Я знаю, что он постоянно поддерживает команду КВН « Азия- Микс», и это говорит о многом. Человечность, доброта, искренность, чистота, педантичность и постоянная работа над собой – это все о Бабуре Тольбаеве. Я знакома с ним лично и меня восхищает его аналитический ум, глобальное мышление , отсутствие местечковости. Это личность новой формации и благо, что он живет среди нас! Теперь остается собрать еще 6000 долларов на авиабилеты и пропитание в период пребывания.

Так же шоу-вумен сообщила, что 21 января в 17.00 проведет концерт в РЦДЮ « Сейтек» под названием « Живи, Жибек!» с участием звезд шоу-бизнеса КР, где планируется сбор дополнительных средств на операцию и реабилитацию, поскольку вся необходимая сумма еще не собрана.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 02.01.17

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