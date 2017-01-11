В Киргизии закрыли почасовые и посуточные гостиницы / Но пострадали не владельцы борделей, а простые арендодатели

Публикации за 11.01.17

В канун нового 2017 года президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, запрещающий в республике почасовые и посуточные гостиницы в жилых многоэтажных домах. Документ приняли в парламенте в начале ноября, как средство борьбы с проституцией и преступностью

Законопроект не регламентирует, что делать тем владельцам, которые сдают квартиры честно, по патенту, выданному налоговой службой, и следят за правопорядком. Поэтому его реализация априори должна была вызвать много проблем, как у правоохранителей, так и у владельцев съёмного жилья. Но это главу государства и парламентариев не остановило.

По законодательству КР квадратные метры в многоэтажных домах предназначаются только для проживания граждан. Использовать их в качестве мест торговли, косметических салонов на дому, суточных гостиниц и других объектов сферы обслуживания запрещено. Однако, несмотря на систему административных штрафов, благодаря неразберихе в документах, для некоторых жителей крупных городов КР посуточная сдача квартир стала доходным бизнесом. Вместо того, чтобы привести систему подобного предпринимательства в порядок и получать с неё дополнительный доход в госказну, в ЖК решили наоборот перекрыть кислород согражданам и перенаправить денежный поток в карманы владельцев отелей. Часть из которых находится как раз во владении родственников нардепов или через подставных лиц – их самих. Аргументы для поправок в законопроект предоставлялись весомые – на первый взгляд. Прежде всего, сдавая квартиры с почасовой оплатой и посуточно, как гостям, так и соотечественникам, кыргызстанцы потакают разврату. Благо контроля за тем, чем занимается арендатор после того, как хозяин квартиры получил деньги, паспорт или другой удостоверяющий личность документ на руки, нет. И там могут заниматься как «благородным интимом» вдали от своих детей во благо разнообразия личной жизни, так и супружеской изменой, и даже проституцией, о чём говорили в зале ЖК, краснея и бледнея, депутаты. Во-вторых, съёмное жильё способствует развитию преступности разного рода. В частности, именно благодаря съёмному жилью этого рода смогли укрываться от правоохранителей террористы, готовившие теракты на Айт-намаз в Бишкеке в 2015 году. Кроме того, такие квартиры – благодатная почва для совершения изнасилований (по статистике МВД КР, их в посуточных и почасовых гостиницах республики с 2005 по 2014 годы было совершено 40) и прочих правонарушений ( 357 – так же за период с 2005 по 2014 годы). Наконец, многие из владельцев доходных квартир не имеют патента и не платят налоговых отчислений за свою деятельность. А деятельность эта порой вредит нравственности подрастающего поколения… Ещё одним доказательством актуальности поправок стал судебный процесс в Межрайонном суде столицы в конце 2015 года. Жителям одного из домов в микрорайоне «Восток-5» удалось добиться запрета организации почасовых и посуточных гостиниц в своём доме и закрытия уже действующих одиннадцати подобных объектов. После чего нардепы заговорили о том, что подобный запрет нужен во всём Кыргызстане. После трёх чтений, оставивших в законопроекте некоторые шероховатости, документ был принят. Согласно ему, за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц предусматривается административный штраф. Для простых граждан он составит 7 тысяч сомов, должностных – до 9 тысяч сомов, для юридических лиц – до 70 тысяч сомов.

Документ должен вступить в силу 10 января. А в первых числах месяца жители курортного Каракола вышли на митинг. Они выразили протест новому закону: для многих – это единственный способ заработать, кроме того, не всем туристам по карману останавливаться в гостиницах – люди предпочитают квартиры либо частный сектор (который вполне может оказаться под запретом следующими поправками в закон).

– Сегодня на митинг вышли около 20-25 человек. Мы выступаем против этого закона. Чем он нам грозит? Мы останемся фактически без работы, в Караколе нет заводов и фабрик, на базарах избыток работников. Мы брали большие кредиты, покупали квартиры, делали ремонт. Если не сдавать их, как тогда расплачиваться с банками? – рассказала в интервью региональному корреспонденту Sputnik местная жительница Валентина АЛЕКСЕЕВА, которая вынуждена была выйти так же на митинг. – Кроме того, в разгаре горнолыжный сезон, когда в Каракол приезжают туристы, которые ещё с осени бронировали здесь квартиры.

Решить вопрос на уровне региона и сделать исключение хотя бы для квартир курортных зон КР планируется на встрече с полпредом правительства в Иссык-Кульской области. Однако, предвидя, что это не поможет, иссыккульцы решили обратиться к президенту и парламенту с этим вопросом.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 11.01.17

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