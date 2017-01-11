Похоже, новый 2017 год не даст Кыргызстану скучать.

Публикации за 11.01.17

28 декабря Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию КР». Что готовит переход к реализации поправок в Основной закон, и какое лицо приобретёт парламентаризм в Кыргызстане? Своим мнением по этому поводу поделился Вадим Козюлин, эксперт московского ПИР-центра.

– Возьмём поправки, касающиеся судебной системы, они не смогут заметно изменить кыргызскую фемиду, где, по отзывам знающих людей, судьи чаще руководствуются не Основным законом, а телефонным правом. По рейтингу коррупции Transparency International Кыргызстан в 2015 году находился на 126 месте, – напоминает он. – Согласно официальному толкованию, изменения направлены, в частности, на укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики. Предыдущий текст Конституции допускал прямое действие международных договоров на территории страны. По новой трактовке «порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права определяются законами», или иными словами международные документы должны пройти тест на соответствие национальному законодательству, которое получает приоритет. Но главный смысл поправок, очевидно, связан с изменениями властных механизмов страны. На протяжении шести лет Кыргызстан остаётся единственной парламентской республикой в окружении и в союзе государств, где роль парламента вполне декоративна. Это визитная карточка республики, повод для гордости гражданам, и в первую очередь, должно быть – президенту государства, пришедшему к власти через революционные демократические преобразования 2010 года. Сторонники парламентаризма утверждают, что именно такой – парламентский механизм государственного управления – отражает исторически сложившуюся структуру кыргызского общества и позволяет сбалансировать интересы многочисленных кланов. С другой стороны критики парламентской системы говорят, что она способна утопить в долгих спорах любую добрую инициативу. Президент Алмазбек Атамбаев, похоже, тоже испытывает трудности с согласованием своих решений в многоголосом Жогорку Кенеше. Например, «Игры Кочевников» – они принесли славу кочевой культуре и вызвали белую зависть у соседей. Однако организация этого праздника проходила буквально в авральном режиме, под личным руководством президента. С участием парламента фестиваль кочевой культуры вряд ли удалось бы провести в срок. Конституционная реформа ослабляет парламент, но существенно усиливает полномочия премьер-министра и лидера правящей партии. Ещё больше власти сконцентрируется в одних руках, если оба поста займёт один человек. И представители оппозиции уже строят предположения, кого имел в виду Алмазбек Атамбаев, затевая конституционную реформу. С первого дня её критиковали и слева, и справа: и представители неправительственных организаций, и политики, которых принято называть реваншистами. Даже старинный соратник лидера государства Омурбек Текебаев использует инициативу президента, как ещё один повод в пользу его же импичмента. На все обвинения у президента Атамбаева было простое объяснение: бывшими партнёрами по временному правительству движет «зависть» и «злоба». Сумятицей закончился 2016 год для политической жизни республики. Кыргызстан, гладко прошедший парламентские выборы-2015, попадает в полосу турбулентности: распад коалиции, конституционная реформа в канун президентских выборов в стране, где президент, фактически, поссорился со всеми недавними соратниками, где к началу президентской кампании готовятся несколько десятков недовольных политиков с приставкой «экс», в стране, где государственный переворот до последнего времени оказывался самой верной и легитимной формой смены власти… Похоже, новый 2017 год не даст Кыргызстану скучать.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 11.01.17

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