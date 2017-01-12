В Киргизии признали российского президента Владимира Путина «Человеком года»

Публикации за 12.01.17

В Бишкеке представительницы общественно-экологического движения республики «Женщины Ала-Тоо» объявили итоги ежегодной премии в номинации «Человек Года». В 2017 году этого звания удостоился президента России Владимир Путин. Это первый случай, когда лауреатом стал не уроженец КР: ранее такой номинации были удостоены президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и экс-торага Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков.

– В 2016 году на награждение данной номинации членами авторитетной отборочной комиссии единогласно была предложена кандидатура президента Российской Федерации Владимира Путина. Данная премия дана лидеру РФ за укрепление дружбы и за то, что на Иссык-Куле и в Бишкеке были построены спортивные комплексы благодаря «Газпрому», также при их помощи был возведен ипподром в Чолпон-Ате. Мы благодарны, что Россия оказывает поддержку Кыргызстану. Это и через «Газпром» и Российско-Кыргызский Фонд развития, также благодарим и за то, что наши соотечественники чувствуют себя в России, как у себя дома. Их права не нарушаются, – отметила на пресс-конференции председатель ОЭД «Женщины Ала-Тоо» Жыпаргуль Баргибаева.

Так же представительницы движения отметили, что со стороны РФ внушительная поддержка оказывается ветеранам ВОВ и блокадникам Ленинграда, да и в целом вклад в экономику Киргизии у России очень велик – достаточно вспомнить только миллионный кредит, выданный при президентстве Курманбека Бакиева. Занимается Путин и стабилизацией международной обстановки, не только как лидер России, но и как дальновидный геополитик.

Однако с вручением статуэтки и диплома возникли некоторые вопросы. Представительство МИД РФ в КР и посольство России пока не ответили на запрос о просьбе переправить знаки отличия их законному обладателю, поэтому женщины республики надеются передать их через «Союз женщин России», с которым имеют теплые отношения.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 12.01.17

Китай «задвинул» Россию на второе место после США. / Топ-5 проблем ожидающие туристов в Киргизии. Надежда, что этих проблем не будет в 2017 очень мала. / Похоже, новый 2017 год не даст Кыргызстану скучать.. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»