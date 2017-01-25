«Чёрный список»

Публикации за 25.01.17

Сотрудники ГКНБ отслеживают авторов негативных публикаций в соцсетях в адрес президента. По их данным уже выявлено 45 «подозрительных» пользователей Facebook . 11 из них вызваны в органы для беседы.

Привлечь к себе внимание работников спецслужб, написав комментарий в социальной сети, вполне реально. Несмотря на то, что, по данным международной организации «Репортёры без границ», Кыргызстан – страна с наиболее высоким уровнем свободы слова в Центральной Азии, подобные случаи всё же случаются.

К примеру, в декабре 2016 года иссыккульцу Жоомарту Жамгырчиеву пришлось оправдываться, что он не причастен к администрированию сатирической Интернет-странички «Мурч», или в январе отвечать за свои посты и лайки вынуждены были одиннадцать кыргызстанцев.

А всё началось в октябре 2016 года. Пользовательница Facebook Нургуль Кожомбердиева обратилась к депутату Жогорку Кенеша Ирине КАРАМУШКИНОЙ с просьбой обратить внимание сотрудников Госкомитета национальной безопасности на некоторых пользователей соцсети, открыто бранящих президента страны Алмазбека Атамбаева. По мнению женщины, кыргызстанцам не к лицу портить представление о главе государства в общественном пространстве. Об этом впоследствии рассказала сама нардеп.

– Женщина была встревожена тем, что подобными настроениями могут воспользоваться некие третьи силы и раскачать ситуацию в стране. Так же, как это было в странах Арабского мира после провокационных призывов в Интернете, – пояснила Карамушкина мотивы защитницы президента одному из информационных агентств.

Парламентарий не осталась равнодушной и запросила в ГКНБ информацию о том, что предусмотрено для предотвращения хулы гаранта Конституции в соцсетях. Спецслужбы провели работу и выявили 45 фейсбукчан, чья активность в Сети показалась им подозрительной. Письменный ответ чекистов Ирина Карамушкина разместила на своей странице:

– Так установлены 10 социальных пользователей веб-ресурса Facebook.com («Айнура Белековна», «Токсонбай Сексенбаев», «Турков Мунарбек», «Zalkar Matazimov», «Гулшайыр Бегматова», «Даниэль Абдувалиев», «Жумабек Камаров», «Шабдан Боронбаев», «Сава Сыргатай», «Тойчубек Акматали Уулу»), IP-адреса которых выявлены в Белоруссии, Турции, США, Республике Казахстан, РФ, Южной Корее. В связи с чем принять какие-либо меры в их отношении пока не представляется возможным. Сейчас сотрудниками ГКНБ КР продолжается проведение соответствующих мероприятий по установлению других 35 социальных пользователей веб-ресурса Facebook.com, которые периодически размещают негативные публикации в отношении главы государства. О результате проведённых мероприятий сообщим дополнительно», – говорится в документе, подписанном заместителем председателя ГКНБ Болотом Суюмбаевым.

Кыргызстанские пользователи социальных сетей на предупреждение ГКНБ о проверках за негативные посты про президента отреагировали крайне негативно.

– Мне стыдно, что у нас есть такой депутат ЖК КР! После таких публикаций в СМИ, где мы узнали, что Вы и целые спецслужбы занимаются поиском и установлением пользователей соцсетей, завтра-то что, «чёрный воронок» начнёт по ночам ездить, Вы должны просто уйти... Я считаю, что Вы нарушили принципы демократии, данными действиями, Вы начали прессовать свободу слова и мнения граждан независимого и свободного Кыргызстана, – написал на своей странице адвокат Улан ДЖУМАКОВ.

Юрист и бывший депутат парламента Чолпон Джакупова также заявили, что депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина превысила свои должностные полномочия, поскольку, согласно статье 31 части 2 и 3 Конституции КР, «каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять её устно, письменно или иным способом».

Однако в комментариях СМИ нардеп возразила, что «свободу слова путают со вседозволенностью» и согласно статье 16 «Об органах национальной безопасности КР» ГКНБ имеют право осуществлять «профилактику преступлений, расследование которых отнесено к компетенции органов национальной безопасности, в том числе в форме объявления гражданам официального предостережения».

Также она отметила, что сажать в тюрьму или преследовать никого из 45 попавших в список ГКНБ фейсбукчан никто не собирается. Тем не менее, одиннадцати жителям Джалал-Абадской области сделали предупреждения.

Впрочем, некоторые из них удивлены произошедшим. Например, «Радио Свобода» публиковало ответ «Савы Сыргатай», которая на поверку оказалась аполитичной 55-летней женщиной, и Тойчубека Акматали уулу, который учится в Турции, и, по словам его товарищей, никогда не критиковал работу Алмазбека Атамбаева.

Публичные люди должны быть готовы к критике. Считает юрист Алмаз Эсенгельдиев прокомментировавший шумиху вокруг преследования людей за комментарии в соцсетях.

– Если этих людей хотят привлечь к ответственности, то перегибают палку. Потому что комментарий в Интернете – это лишь высказывание своей позиции. Вот на авторов призывов к насилию, к свержению государственного строя стоит обратить внимание, – заявил он.

Напротив, Эсенгельдиев уверен, что людям власти порой полезно прислушиваться к критике и негативным отзывам – потому что только так можно услышать истинный голос народа.

– Когда мы, простые граждане, говорим о публичных личностях, мы же судим не их самих, а результаты их деятельности. Президент – это публичный человек. Приходя к власти, любой должен быть готов к тому, что его будут обсуждать много людей, и не все будут довольны. Это и есть свобода слова, – резюмировал юрист.

Кыргызстан, Бишкек, Ольга Федорчук

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