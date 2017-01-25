В 2017 году в Киргизии пройдет 17 специализированных международных выставок

Компания BiExpo, ведущий организатор специализированных международных выставочных мероприятий, предлагает Вашему вниманию календарный план выставок на 2017 год, которые пройдут в городах Бишкек и Ош.
C 29 по 31 марта в Бишкеке пройдет Международный инвестиционно-промышленный форум, который объединит пять выставок:
«KyrgyzBuild» – Международная специализированная выставка «Строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна, двери, фасады»;
«EnergyExpoKyrgyzstan» – Международная специализированная выставка «Энергетика и освещение, возобновляемые и нетрадиционные источники энергии»;
«SPEX» – Международная специализированная выставка «Промышленная безопасность, средства спасения и противопожарная защита»;
«KYRGYZCOMEX» – Международная специализированная выставка «Дорожное строительство, спецтехника и комплектующие»;
«RealtyExpo» – Международная специализированная выставка «Недвижимость».
С 4 по 6 апреля будет проведена «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике», включающая пять выставочных мероприятий:
«MedExpo» – Международная специализированная выставка «Медицина»;
«Healthy Lifestyle» – Специализированная выставка «Здоровый образ жизни»;
«Pharmacy Bishkek» – Специализированная фармацевтическая выставка «Аптека»;
«BIMTE» – Международная выставка «Медицинский туризм»;
«DentalExpo» – Специализированная выставка «Стоматология».
Выставка пищевой индустрии состоится 11-13 апреля:
«FOODExpo Kyrgyzstan» – Специализированная выставка продуктов питания;
«FoodTech expo Kyrgyzstan» – Специализированная выставка оборудования для пищевой промышленности;
«HORECA Bishkek» – Специализированная выставка оборудования, товаров и услуг для оснащения предприятий общественного питания;
«UpackExpo Kyrgyzstan» – Специализированная выставка упаковочной продукции;
«HalalFoodExpo» – Специализированная выставка «Халал-индустрии».
Отметим, что BiExpo – единственная выставочная компания в Кыргызской Республике, которая проводит профильные международные выставки на юге КР, в городе Ош по тематикам: строительство, энергетика, медицина.
С 19 по 21 сентября в Оше пройдут две выставки:
«Yug-Stroy» – Международная специализированная выставка «Строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна, двери, фасады».
«Yug-Energy» – Специализированная выставка «Энергетика и освещение».
Завершит календарный год Международная специализированная выставка «Медицина» – «Medexpo Yug» (25-27 сентября).
Добавим, что в Бишкеке выставки будут проходить по адресу: ул. Ахунбаева, 97 (Манеж Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта). Выставки в Оше можно посетить в Ошском Национальном драматическом театре имени С. Ибраимова.
Генеральным медиа-партнером выставочных мероприятий компании «BiExpo» выступает бизнес-журнал «Индустриальный Кыргызстан».
Кыргызстан, Бишкек, Александр Борисов
Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 25.01.17
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