В 2017 году в Киргизии пройдет 17 специализированных международных выставок

Публикации за 25.01.17

Компания BiExpo, ведущий организатор специализированных международных выставочных мероприятий, предлагает Вашему вниманию календарный план выставок на 2017 год, которые пройдут в городах Бишкек и Ош.

C 29 по 31 марта в Бишкеке пройдет Международный инвестиционно-промышленный форум, который объединит пять выставок:

«KyrgyzBuild» – Международная специализированная выставка «Строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна, двери, фасады»;

«EnergyExpoKyrgyzstan» – Международная специализированная выставка «Энергетика и освещение, возобновляемые и нетрадиционные источники энергии»;

«SPEX» – Международная специализированная выставка «Промышленная безопасность, средства спасения и противопожарная защита»;

«KYRGYZCOMEX» – Международная специализированная выставка «Дорожное строительство, спецтехника и комплектующие»;

«RealtyExpo» – Международная специализированная выставка «Недвижимость».

С 4 по 6 апреля будет проведена «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике», включающая пять выставочных мероприятий:

«MedExpo» – Международная специализированная выставка «Медицина»;

«Healthy Lifestyle» – Специализированная выставка «Здоровый образ жизни»;

«Pharmacy Bishkek» – Специализированная фармацевтическая выставка «Аптека»;

«BIMTE» – Международная выставка «Медицинский туризм»;

«DentalExpo» – Специализированная выставка «Стоматология».

Выставка пищевой индустрии состоится 11-13 апреля:

«FOODExpo Kyrgyzstan» – Специализированная выставка продуктов питания;

«FoodTech expo Kyrgyzstan» – Специализированная выставка оборудования для пищевой промышленности;

«HORECA Bishkek» – Специализированная выставка оборудования, товаров и услуг для оснащения предприятий общественного питания;

«UpackExpo Kyrgyzstan» – Специализированная выставка упаковочной продукции;

«HalalFoodExpo» – Специализированная выставка «Халал-индустрии».

Отметим, что BiExpo – единственная выставочная компания в Кыргызской Республике, которая проводит профильные международные выставки на юге КР, в городе Ош по тематикам: строительство, энергетика, медицина.

С 19 по 21 сентября в Оше пройдут две выставки:

«Yug-Stroy» – Международная специализированная выставка «Строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна, двери, фасады».

«Yug-Energy» – Специализированная выставка «Энергетика и освещение».

Завершит календарный год Международная специализированная выставка «Медицина» – «Medexpo Yug» (25-27 сентября).

Добавим, что в Бишкеке выставки будут проходить по адресу: ул. Ахунбаева, 97 (Манеж Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта). Выставки в Оше можно посетить в Ошском Национальном драматическом театре имени С. Ибраимова.

Генеральным медиа-партнером выставочных мероприятий компании «BiExpo» выступает бизнес-журнал «Индустриальный Кыргызстан».

Кыргызстан, Бишкек, Александр Борисов

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 25.01.17

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