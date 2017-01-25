Медикам Киргизии запретили давать комментарии журналистам / Без согласования с пресс-службой Министерства здравоохранения

Публикации за 25.01.17

Новый статс-секретарь Минздрава Жазгуль Кийизбаева издала указ, согласно которому врачам КР рекомендовано воздержаться от обсуждений и комментариев деятельности системы здравоохранения, а также от времяпрепровождения в соцсетях и Интернете. Другой противоречивый указ – авторства главы Бишкекского Департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова – запрещает медицинским работникам Бишкека напрямую подавать жалобы в госорганы и просить дополнительные средства у мэрии, Жогорку Кенеша, правительства и президента. За эти разрешённые Конституцией действия медикам грозит от дисциплинарного взыскания до увольнения.

Тайное и явное

Озаботиться гласностью со стороны медиков заставили события минувшей недели. Первое – то, что после падения на посёлок Дача СУ «Боинга-747» данные о числе погибших и пострадавших крайне разнились, разные СМИ ссылались на разные источники, несмотря на то, что сотрудники Минздрава оперативно выкладывали официальную информацию в Facebook. Позже было заявлено о том, что данные о погибших, пострадавших и опознанных жертвах ЧП могут давать исключительно в пресс-службе ведомства, и обращаться за комментариями, например, к главврачам больниц, куда доставили раненых, или к руководству РЦСМЭ, куда доставили тела, нельзя. Вторым моментом стало то, что общественность обратила внимание на Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы и прилегающий к нему морг, куда были доставлены пакеты с останками жертв крушения. Десятки журналистов прибыли на съёмку сюжетов и фото по этому поводу и были поражены состоянием помещения и условиями работы судмедэкспертов, которым за сутки с лишним работы без устали и перерыва не было предоставлено государством даже горячего питания. Кроме того, консультант пресс-службы Минздрава Елена Баялинова опубликовала в Сети видео, показывающее изнанку работы судмедэкспертов, снятое за полгода до трагедии. Оно наглядно демонстрировало, что к лучшему ничего не изменилось: здание рушится, при вскрытии вместо специнструментов эксперты вынуждены использовать бытовые пилы и кухонные ножи, даже личные биоматериалы вместо реактивов... Клич о том, что в РЦСМЭ необходимы одноразовые перчатки, бахилы и простые инструменты, не говоря уже о профессиональном оборудовании и реактивах, пошёл по Сети. После чего неустановленный народный избранник, чьё имя официально не разглашается, позвонил с возмущением в ведомство и заявил, что «жалобы сотрудников морга портят имидж страны». Кто это был, сейчас выясняется – официально ответственность за изречение никто не взял. Однако в ответ журналисты «Пятого канала» провели сравнительный анализ того, в каких условиях работают нардепы и «порочащие республику» судмедэксперты. Результат оказался не в пользу первых. Третьим фактором могла стать излишняя информация о спешном латании подъездных путей к моргу ради того, чтобы турецкая делегация смогла забрать «груз-200» в лице 4 погибших пилотов «Боинга»...

Не вреда ради, а блага для?

Словом, складывается ощущение, что с помощью документов с множеством запретов медикам пытаются закрыть рты, чтобы до сограждан не доходила «лишняя» информация. Этого мнения придерживается большинство работников СМИ, а также и граждане, узнавшие о запрете из выпусков новостей. В Минздраве эту версию опровергают.

– Как известно, в первые часы после аварии в СМИ и соцсетях появлялись различные цифры со ссылкой на разные источники. В этой связи на пресс-службу Минздрава была возложена ответственность скоординировать весь информационный поток в целях своевременного, а главное, объективного (точного) информирования общественности о деятельности Минздрава по оказанию помощи пострадавшим. Поэтому всем службам рекомендовано предоставлять данные в пресс-службу министерства для дальнейшего распространения в СМИ из единого источника информации. Это никоим образом не было ограничением предоставления информации общественности, а наоборот, цель была – обеспечение общественности точной информацией, – говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства для журналистов по спорному вопросу.

Елена БАЯЛИНОВА, консультант пресс-службы Министерства здравоохранения КР: Позор на мою голову. Я пришла работать в систему здравоохранения с КТР в качестве журналиста, освещающего его реформы, в 1996 году. Тогда я делала телевизионные программы «Здоровье плюс». Критиковала Минздрав, что невозможно получить ни одну информацию, не пробивая головой стену. В 2002 году мне доверили и поручили создать пресс-центр для лучшего информирования граждан. Работу строили по схеме: информационная открытость-доверие-объединение усилий-эффективное решение проблем-устойчивое развитие. Мы гордились, что за пятнадцать лет нам удалось разрушить эту Великую китайскую стену между СМИ и медицинскими работниками, чиновниками от здравоохранения. Они перестали бояться говорить правду. И у пациентов расправились крылья, что хоть как-то можно отстаивать свои права. Несомненно, эти полудокументы – откат в тёмное прошлое. Но люди уже не те... Им не запретишь пользоваться интернетом и говорить то, что они думают. 25 лет жизни в демократии всё-таки дали свои плоды. Я всё-таки ещё надеюсь, что в Минздраве и Департаменте здравоохранения уничтожат и откажутся от этих страшилок, унижающих достоинство многотысячной армии работников здравоохранения, самой передовой части нашего общества.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 25.01.17

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