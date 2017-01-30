Публикации за 30.01.17

23 января в Торжественном Доме «Versal» состоялось официальное открытие Второй Ежегодной Премии – «Most Fashionable Awards 2016». В течении всего мероприятия гостей развлекали объединение Барменов Бишкека «BarBaris» – это кейтеринг бар, который предоставляет выездной бармен-шоу и выездной коктейльный фуршет.

Подготовка к проведению премии на вторую в республике премию «Most Fashionable Awards 2016» началась в октябре этого года. РИА «Новый День» является информационным партнером мероприятия.

Номинантом мог стать любой желающий: ограничений по возрасту или опыту работы в той или иной сфере, выдвинутой на номинацию, не было. Заявки для участия в конкурсе принимались до 15 января 2016 года.

«Most Fashionable Awards 2016» пройдет в этом году в два этапа, первый этап уже пройден.

Во время первого этапа существовал «Open list» – время, когда подать свою заявку мог каждый в разной номинации.

После второй ежегодной церемонии открытия стартует народное голосование, которое продлится ровно месяц.

Для этого разработан специальный портал, на котором будут представлены все участники «Open list».

Ведущими Церемонии Открытия Премии «Most Fashionable Awards 2016» были:

Айгуль Курманова, Бакыт Байсариев

Нурзат Токтосунова, Алексей Рядовой

На Мероприятии гостей вечера ожидали:

1. Красная Дорожка (Предусмотрен строгий Дресс – Код – Black Tie )

2. Незабываемая шоу программа с участием лауреатов Премии MFA 2015, также звезд кыргызской эстрады.

3. Показ – микс от свадебных салонов «Cosmobella», «Гименей», «Lux», «Белый аист»,показ от известного отечественного дизайнера Толгонай Керимкуловой с ее новой коллекцией под названием «Жасмин» от Дома моды «Baira» и завораживающий показ от Ольги Стоговой совместо с шоу – балетом «Status»

Генеральным партнером Второй ежегодной премии «Most Fashionable Awards» выступил мультибрендовый магазин «Plus», в которую входят такие бренды как «BergHOFF», «Zelmer», фарфор Белой Руси и изящный белорусский хрусталь.

Декор Мероприятия – магазин Цветов и Подарков «Queensflor», Шикарное оформление с красочной фотозоной в виде Новогодней Сказки от партнера Мероприятия – «Flower Buro»

Напоминаем, после Официального Открытия Церемонии стартует голосование.

По итогам данного голосования определится «Final list» – 5 номинантов в каждой номинации отдельно. Благодаря народному голосованию и работе международного жюри удастся выявить, кто же из деятелей культуры, сферы услуг и коммерческого бизнеса достоин признания на международном уровне, а кто способен только обеспечить себе пиар на просторах республики при несоответствии критериев цены и качества.

По оценке внутреннего жюри и оценке международного жюри, исходя из кол – ва голосов, и результатами работ за прошедший год 2016, выберут самых лучших в своей номинации.

Церемония Вручения премии состоится в апреле 2017 года.

Тогда и определятся «Самые модные» в каждой номинации.

Этот новый проект «World Beauty Congress» объединит русскоязычные страны евразийского региона и поможет выявить, какие же торговые марки, фирмы, большие, средние и малые частные предприятия, организации, печатные СМИ и интернет-издания, а также медиа-персоны, дизайнеры, визажисты, артисты и творческие личности на самом деле популярны и работают на международном уровне.

Это возможность выбрать «лучших из лучших» и поучаствовать в проекте будет у каждого Кыргызстанца.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 27.01.17

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