Как будет проходить в Казахстане третья модернизация?

Публикации за 02.02.17

В Бишкеке на территории посольства Казахстана состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в КР Айымдоса Бозжигитова с ведущими представителями киргизских и зарубежных СМИ, а так же с ведущими политологами и экспертами. В ходе встречи собравшиеся обсудили основные положения Послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и обращения главы государства в свете планируемой политической модернизации в РК.

Политическая модернизация заключается в переходе к парламентской форме правления. 25 января 2017 года Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой всенародного обсуждения проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». Изменения в Конституцию помогут главе государства передать парламенту и правительству более 40 полномочий и обязанностей, что поможет построить более эффективную, устойчивую, современную модель системы управления страной. Президент после внесения поправок станет больше нацелен на реализацию внешней политики, заботу о национальной безопасности и обороноспособности страны, при этом роль исполнительной и представительной ветви значительно усилится. Так же он сможет взять на себя роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Таким образом, Третья модернизация ляжет более на правительство и парламент.

Очевидно, что она станет преемником уже реализуемой экономической политике «Нурлы Жол» и Плану нации «100 конкретных шагов». Так же ее цели во многом совпадают с озвученной в 2012 году Стратегией -2050. При успешной реализации проекта Казахстан должен войти в топ-30 стран мира с наиболее развитой экономикой и производством. Для этого республика должна сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях, которые уже зарекомендовали себя на примере развития стран Юго-Восточной Азии, Китая, Японии и США. Первый из них – ускоренная технологическая модернизация экономики и развитие новых индустрий, зависимых от цифровых технологий.

– Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям. В связи с этим поручаю Правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан». Следует адаптировать наше законодательство под новые реалии. Также важно обеспечить развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям. Поэтому вопрос развития IT-сферы Правительство должно держать на особом контроле. Важным условием становления новых индустрий является поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство. Поручаю Правительству создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 международный технопарк IT-стартапов. Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Для этого необходима соответствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы. Мы также должны развивать свой научный и инновационный потенциал на базе вузов, Назарбаев Университета и ПИТ «Алатау», – говорится в Послании.

Сюда же относится и развитие традиционных базовых отраслей: промышленность, АПК, транспорт и логистика, строительный сектор и другие отрасли не должны сбавлять обороты, а наоборот, должны стать более производительными. Этому поспособствует автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен «большими данными» . А так же как поощрение инвестиций в казахскую экономику, так и становление Казахстана как инвестора в страны ШОС и ЕАЭС. При этом горно-металлургический и нефтегазовый комплексы страны должны сохранить свое стратегическое значение для устойчивости экономического роста. В рамках этого же направления планируется развитие новой евразийской логистической инфраструктуры.

– Уже вложены значительные инвестиции. Сейчас необходимо получать от них экономическую отдачу. Поручаю Правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок: в 7 раз для грузов, перевозимых контейнерами – до 2 миллионов контейнеров; в 4 раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом – до 1,6 миллиона транзитных пассажиров. Необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза – до 4 миллиардов долларов в год. В 2015 году я инициировал программу инфраструктурного развития «Нұрлы Жол». За прошедшие два года программа себя полностью оправдала. В текущем году будет охвачено работами по строительству и реконструкции 4 400 километров автодорог республиканского значения. Из них до конца года будет введено не менее 600 километров с поэтапным внедрением платности. Для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны нужна координация с соседними странами. Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. Особое внимание нужно уделить управлению транспортной инфраструктурой, повышению уровня сервиса и устранению административных барьеров. В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору необходимо приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык – автомобильного перехода, – отметил в выступлении Нурсултан Абишевич.

Второй приоритет – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, создание условий для зарубежных партнеров и отечественных представителей рынка. Предполагается, что благодаря этому к 2050 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составит не менее 50%. Если первые два приоритетных направления касаются партнеров РК, то остальные три больше направлены на улучшение качества жизни казахстанцев. Третьим столпом новой модернизации станет макроэкономическая стабильность. Ее главная задача – восстановление стимулирующей роли денежно-кредитной политики и привлечение частного капитала в финансирование экономики. Так же планируется развить казахский фондовый рынок с помощью приватизации и сбалансировать налогово-бюджетную политику. Четвертым этапом станет улучшение человеческого капитала – в этом поможет модернизация здравоохранения и образования. В частности, вырастут единовременные выплаты по рождению ребенка, социальные выплаты, станет более качественным образовательный стандарт и уровень образования по всей республике будет единым. Для интеграции РК в мировое сообщество планируется перевести образование в республике на трехъязычную основу. Пятым столпом Третьей модернизации станут институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией. Сюда же относится создание специалистами «Киберщита» для республики.

Гости встречи высоко оценили перспективный уровень и стратегическое значение Послания казахскому народу, особо подчеркнув, что Казахстан демонстрирует системный и планомерный подход в определении и поступательной реализации во всех сферах государственной политики. И что отдельные части Третьей модернизации могла бы взять на вооружения и Киргизия: в частности, в обслати улучшения человеческого капитала и обеспечения антитеррористической и кибернетической безопасности. Так же на встрече были подведены итоги сотрудничества между странами за минувшие 25 лет. Посол РК в КР торжественно поздравил и наградил юбилейными медалями по случаю «25-летия Независимости Республики Казахстан» профессора, заведующего кафедрой журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета Александра Кацева, доктора исторических наук, профессор, академика НАН КР Зайнидина Курманова, а так же генерал-майора запаса, эксперта по вопросам безопасности Малика Жумагулова. Все они в разные годы способствовали укреплению добрососедских казахско-киргизских отношений.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

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