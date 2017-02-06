У Кыргызстана будет свой линейный ускоритель для лечения онкобольных

Публикации за 06.02.17

Современный аппарат по лучевой терапии может появиться в республике до конца 2017 года. Дорогостоящий линейный ускоритель приобретут в кредит сроком на 5 лет. Гарантом возврата займа выступит глава местной микрокредитной компании.

По словам директора общественного фонда «Помогать легко» Динары АЛЯЕВОЙ, оборудование в Национальном центре онкологии морально и физически устарело. Имеется лишь один линейный ускоритель 1989 года выпуска, пригодный только для лечения неглубоких опухолей, и два гамма-терапевтических аппарата на изотопе – один работает с 1985 года, другой – с 2008. Последний эксплуатируется в три смены и постоянно ломается. К тому же в процессе лечения опухолей он поражает жизненно важные органы.

– Линейный ускоритель TrueBeam фирмы VARIAN стоит 3,5 млн долларов. Этот аппарат будет спасать тысячи жизней онкобольных, и он необходим Кыргызстану, как воздух. Каждый год в стране регистрируется около 5 тысяч заболевших раком. На счету каждая минута и каждый доллар. Приобретение линейного ускорителя стало для республики своего рода национальной идеей. До недавнего времени кыргызстанцы по возможности перечисляли средства на счёт ОФ «Помогать легко». На сегодня общими усилиями граждан республики, собрано 4 млн 322 тыс. 785 сомов. Такими темпами приобретение жизненно необходимого линейного ускорителя состоится не скоро, – сказала Динара Аляева.

Недавно в фонд обратился генеральный директор микрокредитной компании «Мол Булак» Бабур ТОЛЬБАЕВ. Он готов взять на себя полную финансовую ответственность и выступить гарантом по кредиту. Кроме того, он вызвался приложить все усилия для того, чтобы линейный ускоритель был куплен и доставлен в Кыргызстан до конца 2017 года.

– Важно понимать, что это непростой процесс, – отметил Бабур Тольбаев. – Нужно найти инвестора, выстроить отношения с потенциальным кредитором, обсудить технические моменты с компанией VARIAN, включая транспортировку, техническое обслуживание, страховку. После того, как вопрос финансирования будет решён, это оборудование будет предоставлено в собственность новой благотворительной организации. Необходимо заручиться поддержкой правительства, выстроить взаимоотношения с Национальным центром онкологии. Надеюсь, до конца года мы сможем всё это организовать.

Кыргызстан, Бишкек, Кристина Ахрамеева

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