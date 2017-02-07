В центре Бишкека вооруженные налетчики ограбили китайское кафе и их посетителей

Публикации за 07.02.17

Вчера, 6 февраля, в центре Бишкека произошло ограбление китайского ресторана.

По информации ГУВД столицы, ближе к десяти вечера в кафе ворвались неизвестные в масках с оружием, угрожая персоналу кафе и посетителям, забрали из кассы 100 тыс. сомов и скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа УВД Первомайского района. Начаты следственные мероприятия.

Посетители заведения рассказывают, что «ворвались мужчины в масках с автоматами и приказали всем лечь, вытянуть руки вперед, иначе грозились всех перестрелять». Сообщается, что грабители сняли золотые украшения с некоторых посетителей кафе.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 06.02.17

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