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Азия

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Публикации за 07.02.17

В центре Бишкека вооруженные налетчики ограбили китайское кафе и их посетителей

В центре Бишкека вооруженные налетчики ограбили китайское кафе и их посетителей

Вчера, 6 февраля, в центре Бишкека произошло ограбление китайского ресторана.

По информации ГУВД столицы, ближе к десяти вечера в кафе ворвались неизвестные в масках с оружием, угрожая персоналу кафе и посетителям, забрали из кассы 100 тыс. сомов и скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа УВД Первомайского района. Начаты следственные мероприятия.

Посетители заведения рассказывают, что «ворвались мужчины в масках с автоматами и приказали всем лечь, вытянуть руки вперед, иначе грозились всех перестрелять». Сообщается, что грабители сняли золотые украшения с некоторых посетителей кафе.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

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