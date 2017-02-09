Ждут ли Киргизию досрочные выборы?

Публикации за 09.02.17

Кампания по выборам президента КР официально ещё не объявлена, но уже набирает обороты. В политическом истеблишменте заговорили о досрочных выборах, о развале коалиции, ходят слухи об операции «преемник». Жители республики задаются вопросом, кого же поддержит Россия. Безусловно, 2017 год будет богат на политические события.

Приезд президента России Владимира Путина в Киргизию станет главным визитом в феврале. Лидер России посетит Бишкек во время своего центральноазиатского турне, а затем отправится в Душанбе. СМИ уже назвали визит президента РФ точкой начала выборной кампании за кресло главы Кыргызстана. Разумеется, Алмазбеку Атамбаеву нужно пополнить бюджет страны, а кто способен в короткий срок помочь решить проблему, как не Владимир Владимирович? Напомним, Россия неоднократно помогала республике различными грантами или кредитами, вливая в страну большие средства. Немаловажным фактом остаётся и то, что Владимир Путин пользуется большим авторитетом у киргизстанцев. И в случае, если Москва, даже неофициально, поддержит одного из кандидатов в президенты КР, то на выборах голоса избирателей – сторонников дружбы с Россией – ему обеспечены.

Для реализации сценария досрочных выборов президента необходимы смена правительства и развал правящей коалиции в Жогорку Кенеше. При таком раскладе выборы состоятся или весной, или летом. Первые шаги уже сделаны. Оппозиция на днях заявила, что намерена добиваться отставки правительства. Поводом для этого послужил отчёт премьер-министра Сооронбая Жээнбекова по результатам интеграции республики в ЕАЭС. Лидеры фракций сочли полным провалом экономическую интеграцию в объединение.

– Швейная отрасль пришла в упадок, вследствие чего тысячи людей остались без работы, объёмы экономики снизились, проблемы мигрантов не решены, так как правительство не провело в должной мере работу по интеграции страны в ЕАЭС, – заявил лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Его поддержал глава политического объединения «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Он заявил, что правительство должно взять на себя смелость и признаться, что экономическая интеграция с рынком ЕАЭС провалена. Политическая ответственность за это лежит на премьер-министре, поэтому депутат предложил Жээнбекову добровольно сложить с себя полномочия главы кабмина. Фракция «Республика-Ата Журт» также поставила вопрос об отзыве спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Его обвинили в неэтичном ведении заседаний. Однако почему-то в последний момент Бабанов отозвал это решение, обговорив с Турсунбековым недостатки его работы и резюмировав, что «Лучше худой мир, чем хорошая война». Политика – дело такое.

Какие изменения нас ждут в парламенте и в правительстве? Узнаем со временем. Остаётся открытым вопрос: кто, по мнению Атамбаева и его близкого окружения, достоин занять кресло президента и реализовать на практике недавно внесённые поправки в Конституцию КР? Выберет президент преемника из своей партии или же сделает ставку на «тёмную лошадку», не имеющую никакого отношения к СДПК? В кулуарах поговаривают о таких тяжеловесах, как спикер парламента Чыныбай Турсунбеков, лидер СДПК Иса Омуркулов, глава правительства Сооронбай Жээнбеков, мэр Бишкека Албек Ибраимов и лидер партии «Республика Ата-Журт» Омурбек Бабанов. У последнего имеются как все шансы, так и сильные амбиции на президентство. Также о своих планах побороться за власть заявляли объединившиеся оппозиционные политики Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев, которые в последнее время собирают вокруг себя всех неравнодушных к судьбе страны политиков и готовы забыть о политических амбициях ради достижения общей цели.

Ещё один кандидат, который способен победить на выборах – экс-премьер-министр Темир Сариев. Он, кстати, первый официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента Кыргызстана. Резолюцию о выдвижении Сариева приняли на конференции политической партии «Ак-Шумкар» её делегаты. Справедливости ради, стоит отметить, что он и не скрывал своих намерений участвовать в выборах. После ухода из правительства Сариев начал встречаться с жителями регионов, объездил всю страну, вёл активную пиар-кампанию.

Из всего вышеизложенного понятно, что к началу президентской кампании готовятся несколько десятков политиков. Для страны, где государственный переворот до последнего времени считался самой верной и легитимной формой смены власти, это очень опасный фактор.

В Киргизии полно желающих стать президентом и управлять страной, но не каждый способен привести республику к процветанию, сделать так, чтобы закон и порядок царили в КР, остановить утечку мозгов и поднять уровень жизни киргизстанцев.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

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