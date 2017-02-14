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Азия

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Публикации за 14.02.17

«Посланники Путина» обкрадывали доверчивых киргизских пенсионеров

«Посланники Путина» обкрадывали доверчивых киргизских пенсионеров

В столице Киргизии выявлена группа мошенников, которая, представляясь членами российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени президента России Владимира Путина, обворовывала стариков. Улов был неплохим: только в одном из эпизодов их «заработок» составил порядка миллиона сомов.

Разработку оперативники начали после того, как в конце января 2017 года в УВД Октябрьского района поступило заявление от 83-летней женщины, которая сообщила о том, что стала жертвой злого умысла неких «членов комиссии Путина». Пенсионерка описала их как мужчину и женщину примерно 30-35 лет. Они проникли к ней домой и, выманив у киргизстанки более 939 тысяч сомов, исчезли. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК КР («Мошенничество»). Через несколько дней задержали по подозрению в преступлении восемь человек, четверо из которых – уроженцы соседнего Узбекистана. По информации пресс-службы ГУВД, они также отрабатываются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Бишкека, поскольку дали признательные показания по пяти аналогичным фактам. Подозреваемые водворены в столичный СИЗО-1, ведется следствие.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

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