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Азия

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Публикации за 16.02.17

Более 200 воспитанников Военно-Антоновского детского дома получили подарки
Фото Сергея Титунина

Более 200 воспитанников Военно-Антоновского детского дома получили подарки

Детский дом, рассчитанный на 105 детей, воспитывает более 200 ребят, оставшихся без попечительства. Несмотря на все старания руководителей муниципального учреждения предоставить детишкам условия проживания и всестороннее развитие, многие общественные организации стремятся скрасить жизнь детдомовцев хоть каким-нибудь праздником. Одной из последних инициатив для Военно-Антоновского детского дома стал визит российской делегации в преддверии Дня дипломатического работника.

Работники Посольства Российской Федерации, волонтёры школы им. А.П. Чехова в Бишкеке и общественная организация «Российский Фонд Мира» в Кыргызстане организовали благотворительную акцию, в ходе которой были проведены экскурсия и знакомство с воспитанниками, а также вручение подарков в виде одежды, обуви и сладостей всем ребятам Военно-Антоновского детского дома.

Это уже не первая благотворительная акция, проводимая Международным общественным «Российским Фондом Мира» в Кыргызстане и волонтёрским движением «Доброе дело» школы им. Чехова. Например, в ноябре 2016 года «Фонд Мира» обеспечил ясельную группу Токмакского дома малютки нагревательными приборами.

Кыргызстан, Бишкек, Алина Панчерская

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