Более 200 воспитанников Военно-Антоновского детского дома получили подарки

Публикации за 16.02.17

Детский дом, рассчитанный на 105 детей, воспитывает более 200 ребят, оставшихся без попечительства. Несмотря на все старания руководителей муниципального учреждения предоставить детишкам условия проживания и всестороннее развитие, многие общественные организации стремятся скрасить жизнь детдомовцев хоть каким-нибудь праздником. Одной из последних инициатив для Военно-Антоновского детского дома стал визит российской делегации в преддверии Дня дипломатического работника.

Работники Посольства Российской Федерации, волонтёры школы им. А.П. Чехова в Бишкеке и общественная организация «Российский Фонд Мира» в Кыргызстане организовали благотворительную акцию, в ходе которой были проведены экскурсия и знакомство с воспитанниками, а также вручение подарков в виде одежды, обуви и сладостей всем ребятам Военно-Антоновского детского дома.

Это уже не первая благотворительная акция, проводимая Международным общественным «Российским Фондом Мира» в Кыргызстане и волонтёрским движением «Доброе дело» школы им. Чехова. Например, в ноябре 2016 года «Фонд Мира» обеспечил ясельную группу Токмакского дома малютки нагревательными приборами.

Кыргызстан, Бишкек, Алина Панчерская

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 15.02.17

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