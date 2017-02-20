В Бишкеке авто с дипномерами посольства РФ спровоцировало смертельную аварию / МИД республики уже отправил в Россию ноту протеста, ведется следствие

Публикации за 20.02.17

В Бишкеке продолжается расследование скандального ДТП с участием автомашины с дипломатическими номерами, принадлежащей посольству РФ в Кыргызстане. Находившийся в казенной «Тойоте Ланд Крузер Прадо» первый секретарь посольства Виктор Пухов обвиняется в аварии со смертельным исходом, в котором погиб кыргызстанец. Однако свидетели ДТП говорят о том, что аварию совершил другой человек, не имеющий права находиться за рулем дипломатического авто: заместитель генерального директора «Роснефти» в республике Игорь Рясный.

ДТП случилось в минувший четверг, 16 февраля, на пересечении улиц Фучика и Васильева – по трассе, ведущей в аэропорт «Манас». Видеорегистраторы авто, оказавшихся поблизости, зафиксировали, как внедорожник «Тойота Ланд Крузер Прадо» с красными дипномерами пронесся с превышением скорости на красный свет светофора. А затем врезался в грузовой «Мерседес-Спринтер». Пассажиры из внедорожника попытались покинуть место ДТП, чего не дали сделать свидетели случившегося, окружив их. Приехавшие на место аварии врачи «скорой помощи» забрали двоих пострадавших. Представитель «Роснефти» в республике Игорь Рясный был госпитализирован с вывихом бедра и переломом костей таза. А водитель буса Евгений Лексин поступил в Национальный госпиталь с открытым переломом черепа и скончался, не приходя в сознание, от травм, несовместимых с жизнью. Пухов же, отказавшийся от госпитализации, и обратившийся за медицинской помощью в Центр медико-консультативных услуг и спортивной медицины, получил лишь ушибы.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 281 УК КР («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств»), назначен ряд экспертиз. А на ковер в МИД КР к директору департамента госпротокола Айбеку Маматбекову был вызван Временный поверенный в делах РФ в КР Алексей Мзареулов.

– В ходе встречи российской стороне была вручена Нота МИД Кыргызской Республики относительно необходимости оказания всемерного содействия кыргызским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП. В свою очередь, Посольство России выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что они находятся в постоянном контакте с семьей погибшего и информировало, что по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами Кыргызской Республики, – отметили в заявлении для СМИ в ведомстве.

Параллельно с этим в посольстве РФ в КР начато внутреннее служебное расследование, которое сможет ответить на вопрос, что же делал в автомашине человек, далекий от ведомства в то время, как машина передвигалась по служебной надобности. Остается открытым и вопрос, кто же сидел за рулем? По данным УПМ и по показаниям свидетелей, заместитель генерального директора «Роснефти» в республике Игорь Рясный. По заявлению представителей АО «РН-Кыргызнефтепродукт», представляющего интересы «Роснефти» в КР, его спутник, первый секретарь посольства Виктор Пухов – от того, что в аварии виновен их сотрудник, они открестились. На эти вопросы должно дать ответы следствие.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

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