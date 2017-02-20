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Азия

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Публикации за 20.02.17

В Чолпон-Ате избили мужчину на глазах у жены и 6-летнего ребенка

В Чолпон-Ате избили мужчину на глазах у жены и 6-летнего ребенка

8 февраля в Киргизии, Иссык-Кульской области, городе Чолпон-Ата автомобиль 44-летнего мужчины, ехавшего на рынок вместе с женой и дочерью, прижал к обочине «Мерседес», из которого вышли двое мужчин и напали на водителя. Хулиганы прекратили избиение только после того как увидели, что супруга пострадавшего начала звонить в милицию. После преступники несколько раз пнули машину и скрылись в неизвестном направлении.

По факту было возбуждено дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с издевательством над малолетним, престарелым, инвалидом или лицом, находящимся в беспомощном состоянии» Уголовного кодекса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей Чолпон-Аты, состоящие на учете в МВД как члены организованной преступной группы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, в настоящее время ведется следствие.

Кыргызстан, Бишкек, Февраль, Алина Панчерская

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