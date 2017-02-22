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Публикации за 22.02.17

В Бишкеке пройдет 15-я международная выставка KyrgyzBuild «Строительство и интерьер»

В Бишкеке пройдет 15-я международная выставка KyrgyzBuild «Строительство и интерьер»

В Бишкеке с 29 по 31 марта 2017 года в манеже Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта пройдет крупнейшее выставочное мероприятие Кыргызстана в сфере строительства, энергетики, промышленной безопасности, а также дорожного строительства и спецтехники – ежегодный Международный инвестиционно-строительный форум. Об этом сообщает организатор – компания BiExpo.

Форум объединит на одной площадке пять крупных выставок:

  • 15-ю юбилейную международную специализированную выставку Kyrgyz Build-2017 «Строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна, двери и фасады»;

  • 8-ю международную спецвыставку Energy Expo Kyrgyzstan-2017 «Энергетика и освещение, возобновляемые и нетрадиционные источники энергии»;

  • 4-ю специализированную выставку Realty Expo-2017 «Недвижимость. Ипотека. Кредитование»;

  • 3-ю специализированную выставку SPEX-2017 «Промышленная безопасность, средства спасения и противопожарная защита»;

  • 3-ю специализированную выставку Kyrgyz Comex-2017 «Дорожное строительство, спецтехника, комплектующие».

Выставки пройдут при официальной поддержке Правительства Кыргызской Республики в лице Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ, Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования при Правительстве КР и Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики.

На данный момент свое участие в выставках подтвердили более 60 организаций из 13 стран.

Международная выставка KyrgyzBuild является самым посещаемым специализированным событием в строительной индустрии Кыргызской Республики. На протяжении 15 лет компаниям-участницам выставок предоставляется уникальная возможность продемонстрировать продукцию и наладить новые контакты с поставщиками из-за рубежа и местными производителями, расширить рынок сбыта и обменяться опытом с коллегами.

Информационную программу выставок дополняют многочисленные семинары и конференции с участием ведущих специалистов в сфере строительства, энергетики и дорожного сообщения. Посетители выставок имеют уникальную возможность ознакомиться с современными разработками и получить детализированную информацию по интересующим вопросам.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Конкин

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