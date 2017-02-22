Киргизский режиссёр снял документальный фильм о Нурсултане Назарбаеве

Публикации за 22.02.17

Президент и отец казахского народа предстаёт перед зрителями глазами современников и друзей из советской Киргизии.

Кинолента носит имя «Мировой Назарбаев», сняли её на «Ак-Бата фильм». Проект повествует не только о деятельности Нурсултана Абишевича в мировой политике, но и о его юности и жизни вне президентского кресла. До того, как кино оказалось в кинотеатрах, его презентовали журналистам, киноведам и сотрудникам дипмиссии Казахстана в КР. На премьере побывала и наш корреспондент.

На экране политик предстаёт перед зрителями обычным юношей со своими увлечениями, мечтами – таким, каким его запомнили современники и друзья в Киргизской ССР, где он провёл часть молодости, а также в Алма-Ате, Астане, и на родине в Чемолгане. Оказывается, елбасы ( с казахского «лидер нации», прим. авт.), которого характеризуют по-восточному дипломатичным и дальновидным политиком, не упускающим выгоды для своего народа, был много лет назад человеком, далёким от политических и партийных амбиций, весёлым, добрым и хорошим другом. С этой необычной стороны он предстаёт зрителю за пределами Казахстана едва ли не впервые. Необычное видение биографии лидера соседней и братской республики – идея режиссёра Омурзака ТОЛОБЕКОВА.

– Два года тому назад я написал большую статью о деятельности Владимира Владимировича Путина. Позже она вышла как книга и была презентована в Москве, мне даже предлагали снять документальный фильм о Путине. Но я уехал в Кыргызстан. И уже здесь Мисир Аширкулов, бывший работник КГБ, предложил мне создать киноленту о Нурсултане Абишевиче. Я взялся за эту работу, начал искать средства, меня поддержал мой друг-казах, живущий в Кыргызстане, Сабыржан Сейдахметов, – рассказал он «АиФ». – Мы снимали более года. Очень многие люди, знавшие Нурсултана Абишевича, согласились рассказать о нём, предоставили фотографии времён его молодости… Когда мы смонтировали ленту, оказалось, что у нас получился фильм на 3 с половиной часа! Пришлось сокращать материал, и в конечном варианте он занял 42 минуты. Титры и подписи у нас вышли на русском языке, сама же лента – на кыргызском. Есть у неё и 25-минутный вариант, полностью русифицированный, его мы презентовали в Москве. Планируем перевод фильма полностью на русский язык, чтобы была возможность показать его на телеканалах Кыргызстана, России, Казахстана и других стран ЕАЭС.

Однако зрители могут не только узнать о юности президента РК, о его политическом вкладе в развитие не только своей страны, но и центральноазиатского региона, создании на новом месте столицы мирового уровня – города Астана, об идеях интеграции, воплощённых в виде ШОС и ЕАЭС. Один из показателей его успеха – тот факт, что трудовых мигрантов – казахстанцев в России и других странах практически нет. В то время как из Кыргызстана на заработках в одной только России находится приблизительно 1 млн человек, из Таджикистана – 2 млн, и из Узбекистана – 3 млн его граждан. Возможно, «секрет успеха» Назарбаева – в собственном видении демократии.

– Знаете, Назарбаева нередко обвиняют в том, что он душит демократию, возглавляет республику уже более 20 лет бессменно, что не в духе демократии. Кыргызстан же в Европе и США называют «островком демократии». Я показал в фильме, что с такими островками могут случиться беды, как у нас (в фильме использованы кадры хроники кыргызских народных революций 2005 и 2010 годов, прим. авт.). К тому же возьмите ВВП на душу населения. У нас он составляет 1200 долларов США, в Казахстане – 14 тысяч долларов США. Кто выиграл: «островок демократии» или развивающийся Казахстан c демократией «по-назарбаевски»? – задаётся вопросом Толобеков.

К слову, киноленту до её всеобщей премьеры уже посмотрели не только журналисты и дипломаты, но и сам её главный герой. Нурсултан Назарбаев остался доволен, отметив, что она дала ему возможность окунуться в приятные воспоминания о своей молодости. Не менее высокую оценку дали и зрители: люди, которые работали с ним в официальной и в неформальной обстановке, знают о казахском лидере очень многое.

– Как и отмечено в фильме, идея интеграции и объединения была выдвинута нашим президентом, но реализуется только сейчас. Если бы все центральноазиатские страны жили в согласии и сотрудничали, мы были бы самым богатым регионом мира. У нас есть и нефть, и газ, и уран, и хлопок – нам не хватает лишь единства и братства. Я полагаю, это прекрасный фильм, и в Казахстане его оценят зрители. Я знаю Нурсултана Абишевича лично, был его советником, и могу сказать, что его человечность и другие качества отражены в этом фильме достоверно, – поделился впечатлениями дипломат Серик ПРИМБЕТОВ. – К сожалению, посол Казахстана не смог прибыть на показ лично – находится в командировке. Но представители дипмиссии посетили показ, и это свидетельствует о том, как важны для нас отношения с братским народом.

К слову, «Мировой Назарбаев» стал первой попыткой экранизации жизни казахского президента глазами иностранцев: ранее в республике вышли 5 фильмов из киноэпопеи «Путь лидера» режиссеров Сергея Снежкина и Рустема Абдрашова.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

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