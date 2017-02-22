В Бишкеке пройдет «Неделя здравоохранения в Кыргызстане»

Публикации за 22.02.17

С 4 по 6 апреля в манеже Кыргызской Государственной Академии физической культуры и спорта пройдет крупнейшее выставочное мероприятие КР в сфере медицины – «Неделя здравоохранения в Кыргызстане – 2017». Об этом сообщают организаторы мероприятия – выставочная компания «BiExpo».

На единой площадке свои разработки по пяти направлениям представят более 20 компаний компаний-участниц из Кыргызстана, России, Казахстана, Украины, Турции, Польши, Беларуси, Германии, Китая, Кореи и других стран.

В рамках «Недели здравоохранения в Кыргызстане» в Бишкеке пройдут пять выставок:

12-я Международная специализированная выставка «Медицина» – MedExpo 2017;

5-я специализированная выставка «Здоровый образ жизни» – Healthy Lifestyle 2017;

3-я специализированная фармацевтическая выставка «Аптека» – Pharmacy Bishkek 2017;

3-я Международная выставка «Медицинский туризм» – BIMTE 2017;

2-я специализированная выставка «Стоматология» – DentalExpo 2017.

«Неделя здравоохранения в Кыргызстане – 2017» – это единственная специализированная площадка, затрагивающая все разделы медицины. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Кыргызской Республики в лице Министерства здравоохранения КР, Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве КР, а также Комитета Жогорку Кенеша КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

– Выставки – это оптимальное место для налаживания профессиональных контактов и обмена опытом между работниками медицинских учреждений, учеными, поставщиками, дилерами и производителями современного медицинского оборудования, инструментов, фармацевтической продукции, комплектующих, расходных материалов и т. д., – отмечают организаторы мероприятия. – За годы своей работы выставки MedExpo стали традиционным местом встречи и консолидационной платформой для представителей здравоохранения Кыргызской Республики и стран зарубежья. На выставке ежегодно демонстрируются передовые технологии и новейшие достижения в медицине. Обширная деловая программа выставок создает благоприятные условия для развития сотрудничества всех представителей отрасли здравоохранения.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир конкин

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 22.02.17

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