В конце зимы планируется визит Президента РФ Владимира Путина в Бишкек

Публикации за 22.02.17

Лидер России посетит Бишкек во время своего центральноазиатского турне, а затем отправится в Душанбе.

В СМИ появились предположения, что, возможно, будет оказана поддержка кому-то из кандидатов в президенты КР. Однако эксперты так не считают.

– Полагаю, что это плановый визит в соответствии с добрыми и дружественными отношениями между нашими странами с целью проведения диалога и обсуждения насущных двусторонних вопросов, – высказал своё мнение Аликбек ДЖЕКШЕНКУЛОВ, экс-министр иностранных дел. – Что касается повестки дня, на мой взгляд, будет несколько главных вопросов: интеграция с ЕАЭС, вопросы безопасности, совместная борьба с терроризмом и экстремизмом и, возможно, будут обсуждаться конкретные экономические проекты. Относительно версий СМИ о приезде Владимира Владимировича можно сказать, что это показатель высокого рейтинга главы РФ в Кыргызстане. С его именем у нас в стране многие связывают большие надежды. В 2017-м году завершается большой политический цикл. Известно, что осенью пройдут выборы президента республики. Думаю, что большинство стран, включая Россию, заинтересованы, чтобы кыргызское общество избрало достойного, ответственного лидера, который совместно с профессиональной командой укрепит национальную безопасность, обеспечит экономическое развитие государству, даст надежду на лучшее будущее.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 22.02.17

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