Задержание киргизского оппозиционера Текебаева может сорвать визит Путина в КР?

Публикации за 26.02.17

В Киргизии представители ГКНБ провели задержание лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Оппозиционер обвиняется Генпрокуратурой республики в коррупции и мошенничестве, в настоящее время находится в здании ГКНБ, у которого собираются сторонники политика. Здание находится под оцеплением, митингующие настроены агрессивно. А правозащитники предрекают дестабилизацию обстановки в случае, если Текебаев не будет отпущен на свободу.

Задержание произошло утром воскресенья, 26 февраля и явилось с одной стороны продолжением как противостояния с главой государства Алмазбеком Атамбаевым, с другой – «Белиз-гейта», проливающего свет на события вокруг ЗАО «Альфа-Телеком» с участием семьи бывшего президента Курманбека Бакиева и нынешних оппозиционеров. Для возбуждения дела было использовано заявление российского бизнесмена Леонида Маевского. По данным следствия, в 2010 году Текебаев, будучи зампредом временного правительства, получил от россиянина миллион долларов в обмен на допуск к управлению крупнейшим киргизским сотовым оператором ЗАО «Альфа-Телеком», известным как бренд сотовой связи «MegaCom». Обвиняемый был взят под стражу в аэропорту «Манас», вместе с ним были арестованы его спутники из молодежного крыла партии, а так же несколько представителей СМИ, решивших осветить его возвращение из деловой поездки и сопартиец-депутат Каныбек Иманалиев. Представители оппозиции и политических движений, которые лишь частично солидарны с курсом власти, выразили возмущение сложившейся ситуацией и сообщили о готовности к решительным действиям.

– Мы призываем незамедлительно собрать экстренное заседание парламента в связи с арестом лидера оппозиционной фракции Атамекен Омурбека Текебаева, его сторонников и журналиста. Требуем вызвать для объяснений в Жогорку Кенеш Генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, Председателя Государственного комитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева, Министра внутренних дел Улана Исраилова. Считаем недопустимым захват народного депутата, представителя законодательной ветви власти только лишь на основании некоего заявления, и рассматриваем это позорное действие очередным устрашающим актом в череде политических репрессий оппонентов правящего режима. Напоминаем, что точно такие же безответственные действия власти привели к событиям 7 апреля 2010 года. Требуем от Жогорку Кенеша добиться немедленного освобождения Омурбека Текебаева и всех задержанных для недопущения дестабилизации в стране, – написала в своем Facebook-аккаунте гражданский активист Динара Ошурахунова.

Позже были отпущены все, кроме Текебаева , определенного в ИВС ГКНБ до решения суда о мере пресечения – на 48 часов, и его молодых сторонников – они за неповиновение правоохранителям получили штраф и заключение под стражу в ИВС Сокулукского РОВД Чуйской области. В связи со случившимся фракция утром собралась на срочное заседание, по итогам которого было принято решение провести митинг сторонников задержанного Текебаева у здания ГКНБ.

– За 10 дней в отношении трех депутатов Жогорку Кенеша от нашей фракции возбудили уголовные дела. Это напоминает годы репрессии. Здесь нет никакого уголовного дела, если аферист дает ложные показания. Согласно положению Временного правительства, Текебаев в то время не отвечал за экономический блок вопросов, не был министром госимущества или главой «MegaCom». Как бизнесмен мог дать ему деньги, зная все это? Я считаю, что это все очернение, ложь и клевета,– прокомментировал Иманалиев задержание Текебаева журналистам.

Митинг проходит и сейчас. Сам Омурбек Чиркешович находится в ГКНБ для дачи показаний. Туда так же доставлен бывший посол Киргизии в Корее и Вьетнаме Дуйшонкул Чотонов, входивший во Временное правительство Киргизии в 2010 году. Здание оцеплено, поскольку собравшиеся у него сторонники арестованного настроены решительно и могут попытаться освободить Текебаева силой.

Стоит отметить, что задержание Текебаева произошло накануне крупного внешнеполитического события. Во вторник, 28 февраля, в Киргизию с визитом прибывает президент РФ Владимир Путин. В кулуарах выдвигались версии о том, что за закрытыми дверями российский президент может назвать имя преемника Атамбаева, которому нужна будет победа на грядущих выборах. А так же обсудит предсказанную экспертами загодя непростую ситуацию вокруг каскада ГЭС, который не был возведен «РусГидро» и за который Киргизия теперь должна заплатить 37 млн долларов США. Можно предположить, что в случае окончательной дестабилизации обстановки в связи с задержанием Текебаева, визит будет перенесен или в его программу будут внесены значительные коррективы.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

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