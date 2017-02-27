Бегом от «правосудия»

Публикации за 27.02.17

История произошла в Ноокатском районе Ошской области. Летом 2016 года в селе Борбаш у канала «Сапарбай» 11-летняя сельчанка подверглась попытке изнасилования со стороны 30-летнего мужчины. Сопротивляясь, она получила многочисленные травмы. Спасло девочку от надругательства лишь вмешательство 10-летней сестры…

Обоим детям чудом удалось скрыться, однако на этом их везение закончилось: насильником оказался племянник акима Ноокатского района Бекболота Айтиева. Поэтому после того, как районная прокуратура возбудила дело по факту попытки изнасилования и арестовала подозреваемого, в адрес семьи пострадавшей девочки стали поступать угрозы со стороны его родственников. Узнав о случае, правозащитный центр «Кылым шамы» выделил адвоката для защиты интересов девочки. Как оказалось, не зря: рассмотрение дела постоянно переносилось по разным причинам, и наконец, закончилось нападением на сторону потерпевших. 12 января 2017 года состоялось очередное заседание, куда не явился адвокат подсудимого. Зато прибыли более 20 человек из числа его родни, которые напали на адвоката потерпевшей и на ее мать. Приструнить нападавших удалось лишь конвою, под угрозой вызова милиции они разбежались, однако позже ими была осуществлена вторая попытка нападения. В результате чего женщина с двумя дочерьми вынуждена была спешно покинуть село: угроза жизни очевидна, защиты ждать неоткуда. В Борбаше у девочек осталось двое братьев, которые не в силах защитить их. А отец потерпевшей после скандала бросил семью и уехал в Россию.

– Мы были вынуждены покинуть село. Родственники обвиняемого в покушении на изнасилование постоянно оказывали на нас давление. В итоге мы решили, что в целях безопасности будет лучше переехать в другое место. Двум моим дочерям психологи сейчас оказывают помощь. Мы просим, чтобы дело о покушении на изнасилование передали в Чуйскую область или в город Бишкек. Так как верим, что именно здесь может быть вынесено справедливое решение, – говорит Насиба НАРМАТОВА, мать потерпевшей девочки.

На данный момент адвокат, предоставленный потерпевшим ОФ «Кылым шамы», готовит ходатайство о переносе рассмотрения дела в один из судов Чуйской области. Также организация призывает соответствующие органы возбудить уголовное дело по факту избиения адвоката и ее подзащитной, привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить полноценную безопасность потерпевшей стороны и принять соответствующие меры по недопущению впредь аналогичных фактов насилия и давления на потерпевших.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Сташкина

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 26.02.17

Задержание киргизского оппозиционера Текебаева может сорвать визит Путина в КР?. / В Киргизии арестовали одного из лидеров оппозиции. Главу партии «Ата-Мекен» заподозрили в получении взятки от российского бизнесмена. / В конце зимы планируется визит Президента РФ Владимира Путина в Бишкек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»