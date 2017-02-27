Публикации за 27.02.17

Продолжаем публиковать данные с полей предстоящего сражения за президентское кресло. Количество возможных кандидатов существенно не изменилось. Пока никто не может сказать, кто реальный кандидат в президенты, на кого сделают ставку как элита, так и простой народ. Даже Алмазбек Атамбаев не догадывается, кто займёт президентское кресло.

На прямой вопрос председателя Европейского совета Дональда Туска: «Вы знаете, кто станет Вашим преемником?», Атамбаев ответил, что не имеет понятия, кто возглавит страну после его ухода, и гордо подчеркнул, что выборы пройдут честно.

Кстати, сегодня некоторые граждане Кыргызстана предлагают Розе Отунбаевой, экс-президенту переходного периода КР вновь баллотироваться на должность главы государства на предстоящих выборах. Недавно в социальной сети Facebook появилась специальная страница под названием «Роза Отунбаева – наш президент-2017». Её авторы призывают Отунбаеву решиться на этот шаг.

– Мы хотим лидера, который любит свой народ! Уважает его! Заботится о нём, как о неокрепшем ребёнке, с материнской лаской и родительской строгостью! Ставьте «лайк» и делитесь с друзьями и родственниками, если наберем достаточно, то, несомненно, Роза Исаковна услышит нашу просьбу и поймёт, что время действовать уже сейчас! Покажите ей свою поддержку! – отмечают авторы.

Но пока не многие поддержали сей призыв. Странице поставили «лайк» 196 человек, а на саму публикацию с призывом отреагировали свыше тысячи возможных сторонников Отунбаевой. Если говорить о комментариях, то здесь достаточно и слов поддержки, и критики. Некоторые задаются вопросом: неужели в государстве нет молодых энергичных патриотов? Почему люди всё время наступают на одни и те же грабли? Зачем выбирать чиновников, которые народ видят только из окна своего кабинета? У тех, кто уже приходил к власти, был шанс проявить себя, зачем давать второй, третий, четвёртый…

Наряду с такими инициативами уже начались популистские высказывания политиков. К примеру, Бакыт Торобаев заявил о провале интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, а также о возможном выходе республики из союза по вине правительства страны. Омурбек БАБАНОВ не стал особо заморачиваться и пошёл по протопанной дорожке. 16 февраля на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции «Республика – Ата-Журт» заявил, что в Кыргызстане идёт саботаж государственного языка.

– Ни на одном отечественном телеканале нет программ на кыргызском языке, даже на КТРК. Музыку на русском ставят. Уже год не можем принять закон, по которому 50% программ должны быть на кыргызском. Зато другие 20 законов приняли в срочном порядке. Как сохранить государство, как будем развивать его? Национальная комиссия по госязыку не работает, Министерство культуры и информации выступает против. Идёт саботаж родного языка, – отметил парламентарий.

Не знаю, как долго он утром смотрел ТВ, но могу с уверенностью сказать, что достаточно часто можно увидеть и клипы, и передачи, и фильмы на госязыке. А играть на чувствах патриотов любимое дело политиков, особенно перед выборами.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 27.02.17

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