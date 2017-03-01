В Бишкеке презентовали сборник студенческих произведений

Публикации за 01.03.17

Книга с лиричным названием «Дожди Венгрии и другие истории», в которую вошли лучшие работы молодых авторов-студентов Кыргызско-Российского Славянского университета, была представлена читателям в минувшую пятницу, 24 февраля.

В сборнике, вышедшем тиражом в 200 экземпляров, увидели свет произведения участников университетского литературного клуба «Эхо Атлантиды» Виктории Васильевой, Анастасии Бражниковой, Камилы Сарбагышевой. Внес свою писательскую лепту и руководитель студии Константин Кондратенко, выступивший соавтором одного из произведений. Под одной обложкой объединились короткие, но емкие зарисовки, рассказы о современном мире, мелодичная легенда, психологический триллер и антиутопия.

– Появление новой студии эстетического воспитания КРСУ – литературного клуба «Эхо Атлантиды» (а случилось это осенью 2014 года) дало мне возможность поработать с талантливыми студентами, которые только начинали делать первые шаги в писательстве, – рассказал руководитель студии Константин Кондратенко. – За два года через мои руки прошло огромное количество работ в самых разных жанрах, в том числе и от студентов, чьи специальности далеки от писательского искусства. У многих авторов были интересные задумки и оригинальная подача художественных текстов, поэтому в определенный момент появилась идея издать сборник лучших произведений. А руководство вуза поспособствовало выпуску книги.

Как отметил глава литературного кружка, далеко не каждый студент может похвастаться тем, что его рассказы попали в альманах. Но что особенно важно, «Дожди Венгрии и другие истории» – это первая серьезная публикация для начинающих авторов и мотивация к дальнейшему творчеству.

В ходе презентации прозвучали отрывки из опубликованных произведений. На экране была представлена фотопрезентация о деятельности клуба. Читатели и приглашенные гости поделились своими отзывами и пожеланиями. А талантливая не только в литературном мастерстве Камила Сарбагышева исполнила несколько песен под гитару.

– Одна из особенностей нашего вуза – то, что все студенты в процессе обучения занимаются каким-либо творчеством, – отметила директор Центра культурно-образовательной и воспитательной работы КРСУ Ирина МАЛЬЧЕНКО. – Литературный клуб «Эхо Атлантиды» – это одна из студий эстетического воспитания, и издание сборника стало очень знаменательным событием. Студенты танцевальных, вокальных, театральных творческих студий имеют возможность показать свое творчество на сцене. Вот и наши молодые авторы тоже получили шанс представить свои работы читателям.

В свою очередь, руководство университета пообещало и впредь оказывать поддержку в издании сборников с произведениями студентов. Возможно, следующие книги будут иллюстрированными и более объемными.

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