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Азия

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Публикации за 02.03.17

Глава российского правительства посетит Киргизию

Глава российского правительства посетит Киргизию

Дмитрий Медведев прибудет в Бишкек 7 марта – спустя неделю после визита в республику президента РФ Владимира Путина. Российский премьер-министр наряду со своими коллегами из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдёт в Бишкеке.

Кыргызстан, Бишкек, Кристина Ахрамеева

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 01.03.17

В Бишкеке презентовали сборник студенческих произведений. / Путин рассказал об уходе российских военных из Киргизии. / Алмазбек Атамбаев не догадывается, кто займёт президентское кресло.

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