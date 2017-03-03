В Киргизии «нашёлся» потерянный 7 лет назад пулемёт.

Публикации за 03.03.17

Кыргызстан, Бишкек, Март 03 (Новый День, Кристина Ахрамеева) – 27 февраля 20-летний кыргызстанец добровольно передал в правоохранительные органы пулемёт Калашникова и 19 боевых патронов калибра 7,62 мм, сообщив, что нашёл оружие возле с. Байтик Аламединского района. Согласно базе данных МВД КР, пулемёт был похищен у сотрудника СОБР во время событий 2010 года в Таласе. Ведутся проверки.

Азия. Другие новости 02.03.17

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