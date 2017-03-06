Да не оскудеет рука дающего

Публикации за 06.03.17

Кыргызстан, Бишкек, Март 06 (Новый День, Владимир Банников) За последние 7 лет Россия выделила 375 млн. долларов на поддержку госбюджета Кыргызстана. Такие данные приводит в своем докладе «Российское содействие развитию Кыргызстана» президент Центра перспективных исследований Сергей Масаулов.

– В 2014 году на территорию России въехало 6,4 миллионов граждан из Центральной Азии. В том же году денежные переводы обеспечивали 49% ВВП Таджикистана, 31,5% ВВП – Кыргызстана и 11,7% ВВП Узбекистана. Только с 2008 г. по октябрь 2015 года Россия оказала содействие странам Центральной Азии в объёме 5,6 миллиардов долларов США. Оказана безвозмездная финансовая помощь странам Центральной Азии: • более 3,5 млрд. долларов на двусторонней основе; • свыше 570 млн. долларов по линии ООН; • более 1,3 млрд. долларов по линии Всемирного Банка и других структур (ОБСЕ и т.д.), а также ЕАЭС, включая часть реализованного в ЦА взноса России в Антикризисный фонд ЕврАзЭС в размере свыше 592,3 млн. долларов», – отметил докладчик.

По словам Масаулова, в Кыргызстане около 100 тысяч выпускников школ и ВУЗов ежегодно выходят на рынок труда. – Что касается двусторонних отношений, во-первых, списан долг Кыргызстана перед Россией в размере 488,9 миллионов долларов. Во-вторых, поддержка государственного бюджета Кыргызской Республики составила: с 2009 по 2016 гг. в сумме 375 миллионов долларов. Создан Кыргызско-Российский фонд развития с уставным капиталом в размере 500 миллионов долларов. В-третьих – это денежные переводы трудовых мигрантов, – подчеркнул Масаулов. Эксперт также продемонстрировал таблицу Личных переводов из России в Кыргызстан (в млн. долл. США).

• 2011 г. – 1 386

• 2012 г. – 1 682

• 2013 г. – 2 113

• 2014 г. – 2 239

• 2015 г. – 1 514

• 2016 г. (6 месяцев) – 699

«В-четвёртых, суммарные выпадающие доходы Федерального бюджета России за 2010-2014 гг. в результате поставок в Кыргызстан нефтепродуктов на беспошлинной основе составили более 1,8 млрд. долларов: В-пятых, уровень накопленных российских инвестиций в экономику центрально-азиатских стран достиг порядка 17,4 миллиардов долларов:

• Кыргызстан – более 62,29 млн. долларов(без учёта инвестиций в денонсированные проекты);

• Казахстан – более 6,7 млрд.;

• Таджикистан – более 1,6 млрд.;

• Туркменистан – более 173 млн.;

• Узбекистан – более 5,9 млрд. долларов.

В том числе, 47% инвестиций пошло в ТЭК, 22% – в цветную металлургию, 15% – в телекоммуникации. В-шестых, за период 2008 по 2015 гг. объём помощи в сфере здравоохранения составил более 7 миллионов долларов.

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