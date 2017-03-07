Удастся ли Бишкеку монетизировать бытовые отходы или построить новый санитарный полигон?

Публикации за 07.03.17

В Бишкеке продолжаются работы по реформированию системы утилизации бытовых отходов. Представители мэрии столицы совместно с экологами рассказали о работе по реализации проекта создания нового мусорного полигона. Он должен начать работу в полной мере уже через год.

Проект «Улучшение системы управления ТБО – модернизация Бишкекского санитарного полигона» и его ТЭО получили одобрение БГК в мае 2013 года. Благодаря ему и ЕБРР в Бишкеке появятся новый мусорный полигон и завод, сортирующий отходы. Соглашения на 11 млн евро грантовых и 11 млн евро кредитных средств были ратифицированы ЖК в июне 2015 года, по замыслу инициаторов проект должен завершиться до декабря 2018 года.

Зачем городу новый полигон?

Причины для озабоченности пахучим вопросом были достаточно веские: свалка размером в 35 га расширяется с каждым днём вширь и вглубь и уже содержит в себе более 37 млн кубометров различного мусора. Срок эксплуатации санитарного полигона истёк ещё в 1990 году, но он верой и правдой прослужил городу ещё более 20 лет, грозя недалёкой экологической катастрофой своему месту расположения и соседствующим новостройкам.

Что будет с отходами: рекультивация или переработка?

Старый полигон рекультивируют, закрыв для ввоза ТБО.

– Наша цель – привести в порядок территории и сократить площадь, занимаемую отходами. Поэтому все отходы сдвигаются в одну гору, а затем перекрываются метровым слоем глины по всей территории. Сверху посадим кустарники, засеем травой. Когда весь мусор будет закрыт, то пропадёт и неприятный запах, и местные жители будут жить уже не вблизи свалки, а рядом с нормальной территорией, – рассказывает Янис ПРОЛС, международный эксперт по управлению ТБО, профессор Резекненской академии технологий, оказывавший помощь в реализации проекта.

Как будет работать новый полигон?

Новый полигон вместимостью в 57 га разместится поблизости от предшественника. Чтобы не было утечки в грунтовые воды, участок выбран на глинистом отложении. Однако ещё какое-то время прежняя свалка будет функционировать, поскольку для ТБО ещё предстоит обустроить место, по всем эконормам.

– Грунт перекрывается непроницаемым слоем, чтобы снег или дожди не попадали в слой отходов и никак не могли образовывать жижу, которая загрязняет подземные воды. Это такое место, где специально оборудована ячейка для захоронения отходов, в основании которого все покрыто плёнкой, чтобы ничего не протекало, и где создан полуметровый слой для сбора всей воды, которая поступает с отходов или через них. Вся эта влага будет собираться и очищаться. И эта же вода будет использоваться на полигоне. Кроме того, там будет построена инфраструктура, электричество, вода и т.д. То есть, если там будет работать сортировка отходов, это уже завод, а не место для сваливания отходов, – добавил международный эксперт.

От первоначальной идеи о мусороперерабатывающем заводе было решено пока отказаться. Мусоросортировочный же готов будет работать на благо потребителей и даст работу примерно 500 кыргызстанцам, ныне промышляющим на столичной свалке. Примерная окупаемость сортировки отходов по опыту других стран бывшего СССР – 4-5 лет.

– Рынок вторичного сырья, разумеется, востребован – те же бутылки, пластик и другие отходы, – говорит начальник МП «Бишкекский санитарный полигон» Болот АСАНАЛИЕВ, в чьём ведении и будет находиться объект. – У мусоросортировочного завода, конечно, будет доход. В любом проекте, в любом бизнесе есть экономическая составляющая. И я считаю, что каждое предприятие должно работать на прибыль, но при этом мы должны учесть, что данный проект необходим в основном для экологии.

Для этого созданы все условия. Первая спецтехника уже закуплена: это современный бульдозер и экскаватор на общую сумму в 163 446 евро от кыргызского «Стройдормашсервиса» и свалочный каток от международного консорциума финского производителя «Тана»» за 399 400 евро. Приобретены также дорожные комбинированные спецмашины в количестве трёх единиц и 29 специализированных машин для сбора и вывоза твёрдых отходов, из них 28 мусоровозов с задней загрузкой и одна машина с крюковым захватом.

Появятся ли новые контейнеры?

Проект предполагает 1325 новых контейнерных площадок на 5327 контейнеров. Более новые установлены в центре столицы и в спальных районах, изношенные – ближе к окраинам. Сейчас на стадии строительства находится 711 контейнерных площадок, из них полностью готовы 531.

Повысится ли оплата за вывоз мусора?

Пока неясно, хотя это условие и было обязательным для проекта. В столице по факту живёт более миллиона человек, оплачивают вывоз мусора лишь чуть более 400 тысяч, и те – отчасти из-под палки. Меж тем, по подсчётам специалистов, среднестатистическая бишкекская семья за год производит более 2,4 кубометра мусора. Чтобы понять, куда он девается у тех, кто не платит за него, достаточно посмотреть на стихийные свалки около новостроек и в пригороде Бишкека. «Польза» для экологии – очевидна. Решить вопрос помогла бы регистрация всех проживающих в столице, включая квартирантов и жителей новостроек, и обложение их единой для всех бишкекчан оплатой за услуги МП «Тазалык». Тогда бы нашлись средства и на ремонт, и на закупку новых мусоровозов и контейнеров, и оплату труда мусорщикам. Но пока эти идеи так и остаются идеями на бумаге и на словах.

Стратегия раздельной переработки мусора, о которой говорится в Кыргызстане, для развитых стран не нова. Например, жители Испании при уборке уже много лет раскладывают домашний мусор на 9 категорий: органический, бумажный, пластиковый, стеклянный, просроченные медикаменты и «прочий». Отдельно откладывают старые и пришедшие в негодность крупногабаритные предметы, а также сломанную мебель, бытовую технику, одежду и обувь. Часть сортированного выбрасывается в специально отведённые контейнеры, а часть собирают специальные машины. В Японии мусор делят на горючий и несгораемый. Так, картонные пакеты из-под молока японцы перед выбросом моют, сушат и разрезают, а крышки от них складывают в отдельные ёмкости. У каждого вида отходов есть свой день вывоза, и если японец его пропускает, мусор хранится у него дома ещё неделю. А в Швейцарии за выбросом отходов жизнедеятельности граждан следит специальная «мусорная полиция», которая анализирует анонимно выброшенный в неположенном месте пакет с нерассортированным мусором, устанавливает его обладателя и выписывает штраф.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 06.03.17

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