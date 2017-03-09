Киргизия стала последней страной в центральноазиатском турне Владимира Путина / До этого он посетил союзников по ОДКБ – Казахстан и Таджикистан

Публикации за 09.03.17

В Бишкек президент РФ прибыл с опозданием, но это не помешало российскому лидеру провести полноценные переговоры по самым важным экономическим и социальным вопросам с Алмазбеком Атамбаевым.

В ходе встречи были подписаны три документа: совместное заявление президентов, протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами «Об оказании технического содействия КР в рамках процесса присоединения ЕАЭС» от 31 марта 2015 года, а также меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями между Министерством здравоохранения КР и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ. Россия выделяет Кыргызстану более 200 миллионов долларов, в том числе для укрепления границ КР, как внешней границы ЕАЭС и осуществления необходимого фитосанитарного, ветеринарного и карантинного контроля.

Также некоторые вопросы межгосударственных отношений были обсуждены в узком и расширенном формате. После этого состоялась краткая пресс-конференция, где журналистам удалось задать ряд вопросов лидерам обеих стран.

В рамках ЕАЭС у представителей СМИ возникали вопросы относительно взаимоотношений России с ближайшим союзником – Белоруссией. Если конкретно, то суть вопросов такова: можно ли странам-членам ЕАЭС проявлять многовекторную политику? Или стоит ограничиться только постсоветским пространством?

– Я считаю, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве – естественное дело и чрезвычайно полезное для всех. Мы не раз обсуждали и говорили, что нам от предыдущих поколений досталось многое из того, что представляет абсолютную ценность. Возьмём для примера европейскую интеграцию. Там, чтобы договориться, нужны 28 переводчиков, а у нас есть русский язык, язык межгосударственного и общего общения. Есть общая дорожная и транспортная сеть, железные дороги, энергетические конструкции. У нас очень высокая степень кооперации, доставшаяся от предыдущих поколений. Не дорожить всем этим, не придавать этому новое качество и не использовать – было бы просто глупо на фоне того, что в мире происходит. Что мы видим в качестве результата? Смотрите: мы фактически открыли свой рынок для новых партнёров. Все заинтересованы в этом. Мы были в Таджикистане и договорились о создании логистических центров для товаров из этой республики. Они во многом дешевле и качественнее, чем те, что поставляли ранее страны, в отношении которых были введены ограничения. Что касается споров, то они вполне естественны. Каждая страна отстаивает свои интересы! Сейчас идёт адаптация кыргызской экономики к правилам Евразийского союза. У нас идут споры, в том числе и с нашими белорусскими друзьями. И мы находимся в поиске решений. Нужно сказать, что Белоруссии мы, конечно, оказываем помощь несопоставимо большую, чем Кыргызстану. КР за годы сотрудничества мы выделили порядка миллиарда долларов: только на обустройство границы 225 миллионов и 500 миллионов на Российско-Кыргызский фонд развития… А в Белоруссии одних кредитов было на сумму порядка 6 миллиардов долларов. Плюс беспошлинные поставки нефти на белорусский рынок. Мы об этом не жалеем. Это усиливает наш синергетический эффект и повышает общую конкурентоспособность. Это не выброшенные деньги, а просчитанные шаги в расчёте на будущее, – отметил Путин.

Вспомнили журналисты и о том, что в конце прошлого года Атамбаев заявил, что собирается вывести российскую авиабазу из страны, заявления президента КР вызвало много вопросов как внутри страны, так и за её пределами. Возникло устойчивое мнение, что Кыргызстану стоит избавиться от базы, выведя её, поскольку она недобровольно размещённая. Владимир Владимирович заверил, что у России нет необходимости размещать здесь свой контингент, и это делается для обеспечения безопасности самой республики по просьбе руководства Кыргызстана. Подчеркнув, что страна имеет полное право отказаться от присутствия и базы, и контингента в целом.

– Хотелось бы напомнить, как возникла наша база, по просьбе кыргызстанского руководства в 1999 и 2000 годах. Тогда, когда республика столкнулась с атакой международных террористов, пришедших к границам. Тогда меня лично действующий руководитель страны просил разместить здесь военный контингент, прежде всего – авиацию. Для того, чтобы была возможность эффективно бороться с террористической угрозой. Как вы помните, тогда были трагические события, погибли люди… Руководство страны решило разместить здесь военный контингент, который много лет сохраняет здесь стабильную обстановку, проводит соответствующие учения, чтобы в случае возникновения угрозы со стороны вооружённых бандформирований, действовать профессионально и точно. Если Кыргызстан скажет, что он настолько укрепил свои вооружённые силы, что такая база не нужна, мы в тот же день уйдём. Вопрос о расширении воинского контингента в Кыргызстане не ставится – только если Кыргызстан сочтёт это необходимым. Это дополнительные расходы, но в рамках ОДКБ мы будем это обсуждать, – заключил Путин.

Данный ответ эксперты считают имеет стратегическое значение для предстоящего предвыборного периода в КР. Именно слова Путина о возможном выводе баз по просьбе руководителей страны ослабляет позиции кыргызских националистов, которые если придут к власти осложнят отношения Бишкека с Москвой.

Когда вопросы стали адресовать Алмазбеку Шаршеновичу, то, разумеется, журналистов больше всего интересовала позиция главы государства по поводу задержания оппозиционера Омурбека Текебаева, решением суда оставленного под арестом на 2 месяца. Атамбаев заявил, что этот шаг не был политическим ходом: тот, кто нарушил закон, должен нести за это ответственность – кто бы он ни был.

– Я об этом говорил в первый раз ещё в 2010 году. О том, что в то время, пока гибли люди на Майдане в Бишкеке, и на юге страны, кто-то распиливал миллионы. И говорил, что это однажды выплывет наружу. Я смотрел российский сайт, куда дал интервью российский гражданин, осмеливавшийся дать показания. У него спросили: «Почему Вы так долго не обращались в правоохранительные органы?» Он сказал, что боялся и не верил, что президент возьмётся за это дело. Горькая правда в том, что те, кто пришёл к власти на крови тех, кто погибал – начали зарабатывать на этом деньги. И это касается не только Текебаева. Многие деятели, пришедшие к власти в 2010 году, владели силовыми ведомствами и были во Временном правительстве, теперь боятся, что их тёмные дела выплывут наружу. Вор должен сидеть в тюрьме, кто бы это ни был! Поэтому я не вижу никакой политики в задержании Текебаева. Многие другие деятели стали бояться, что их дела выплывут наружу, и они скажут, что это «политика». А это чистой воды мошенничество и коррупция! И это не только один гражданин России, у которого есть свидетели, об этом случае уже последние года три как твердит экс-депутат от этой же партии «Ата Мекен» Омурбек Абдырахманов, – отметил глава КР.

Также Атамбаев пообещал строгое наказание для всех коррупционеров, мошенников и нарушителей закона. И сделал весьма эмоциональное заявление о том, что он всё-таки не будет уходить из политики.

– Я не знаю, хватит ли духу следующему президенту довести начатое до конца, но при мне так и будет. Да и потом, когда я не буду президентом, всё равно останусь в политике.

Когда у меня были родители погибших ребят и их дети, они требовали, чтобы те, кто на их крови зарабатывал деньги, платили в полной мере. И я считаю это справедливым. И уроком на будущее. Знаете, есть такая русская поговорка: «Кому война, а кому мать родна». Нам надо преподать урок мародёрам, рейдерам и коррупционерам, чтобы им неповадно было. Многие люди поднимались на революции потому, что им было тяжело жить. Но кто-то делал из их стремления деньги. И поверьте, я не удивлюсь, если завтра аналогичные показания посыплются потоком. Ведь все думали, что Атамбаев в доле! А Атамбаев никогда не воровал! Он заработал! Когда Атамбаев стал миллионером, многие сегодняшние миллионеры бизнес только начинали. Салымбеков только начинал, Бабанов учился в сельхозакадемии в Москве, а я был здесь уже долларовый мультимиллионер. Возможно, я высказываюсь слишком эмоционально, но все эти революции пора прекращать – в них гибнут простые граждане. Страна уже другая, другие силовые структуры, другая власть, другой президент, которому доверяет народ. И больше бардака в стране не потерпим! Все попытки будут жёстко пресекаться. Кто хочет власти – пожалуйста: 19 ноября в стране пройдут президентские выборы, участвуйте! – сказал Атамбаев.

После завершения пресс-конференции в неофициальной обстановке президенты продолжили общение. Поговаривают, что Атамбаев подарил Путину лошадь. Личный фотограф президента КР Султан Досалиев после завершения визита разместил в Интернете несколько снимков Путина и Атамбаева, которые стоят рядом с лошадью серого цвета.

Для справки: За 25 лет сотрудничества между республиками подписаны и действуют более 300 договоров, соглашений и иных документов, регулирующих различные направления сотрудничества.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 07.03.17

Удастся ли Бишкеку монетизировать бытовые отходы или построить новый санитарный полигон?. / Да не оскудеет рука дающего. / В Киргизии «нашёлся» потерянный 7 лет назад пулемёт.. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»