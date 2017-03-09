Генпрокуратура Киргизии судится с СМИ и адвокатами оппозиционера Текебаева за оскорбление чести и достоинства президента

Публикации за 09.03.17

В Киргизии продолжается политическая борьба между президентом республики Алмазбеком Атамбаевым и его противником из оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым. Несмотря на то, что уже более недели Текебаев находится под арестом в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела о коррупции и мошенничестве, это не помешало ему стать кандидатом в президенты на грядущих ноябрьских выборах. Как заявил СМИ 5 марта, после внеочередного съезда партии «Ата Мекен», временно исполняющий обязанности лидера одноименной фракции Алмамбет Шыкмаматов, «юридическая сторона вопроса – проблема Центризбиркома».

В истории КР уже были случаи, когда на высокие посты в стране претендовали лица, имеющие или имевшие проблемы с законом. Например, в 2015 году во время регистрации кандидатов в депутаты шестого созыва оказалось, что из почти 2 тысяч желающих побороться за кресло 234 человека имели уголовное прошлое: факты мошенничества, хулиганства, убийства и коррупционные преступления в биографии. 15 из них на момент подачи списков в ЦИК имели непогашенную судимость, а троих МВД КР искало несколько лет. Случаев же, когда в президенты подавался «постоялец» СИЗО, не бывало. Однако ЦИК КР вынес весьма дипломатичное решение по данному вопросу и разрешил подозреваемому регистрацию. При соблюдении пары формальностей.

– Если обвинительный приговор в отношении Текебаева или любого другого кандидата не вступит в законную силу, он может баллотироваться. Иначе претендент на пост будет снят с выборов, – прокомментировал ситуацию СМИ заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов в КР Абдыжапар Бекматов.

Отметим, что, несмотря на то, что Алмазбек Атабаев заявил, что задержание Текебаева не имеет под собой политических мотивов, оппозиционеры ему не очень-то поверили. Соратники и юристы Омурбека Чиркешовича выдвигали предположение о том, что Текебаев привез некие документы от спецслужб Турции, свидетельствовавшие о причастности семьи президента Атамбаева к контрабанде, находившуюся на рухнувшем в поселке Дачи СУ «Боинге». И даже демонстрировали их на пресс-конференции 1 марта. В ГКНБ КР опровергли эту информацию. Не подтвердили ее и представители Турции. На встрече с главой МИД КР Эрланом Абдылдаевым в тот же день посол государства в КР Метин Кылыч развеял истинность слов адвокатов. Он назвал их документы «подделкой, фейком и нелепостью», заявив, что «специальные службы Турции так не работают и, тем более, никому не передают документы со своими логотипами». Так же он отметил, что «Турецкая Республика никогда не вмешивается во внутреннюю политику других стран, в том числе и Киргизской Республики» и предположил, «что есть кто-то, кто желает, чтобы турецкая сторона искусственно была втянута в эти разбирательства». Однако часть информресурсов взяла в качестве инфоповода новость о причастности президента к контрабанде в утвердительной форме. Благодаря чему Генпрокурор КР Индира Джолдубаева подала в суд на адвокатов Текебаева, а так же на информационный интернет-портал Zanoza и информационную службу радио «Азаттык» в защиту чести и достоинства Алмазбека Атамбаева. Общая сумма исков составляет 23 млн сомов, судебные заседания пройдут 15 и 16 марта.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 09.03.17

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