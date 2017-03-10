Военные российской авиабазы помогли потушить крупный пожар в Канте

Публикации за 10.03.17

5 марта в городе в жилом секторе на улице Буслаева произошло возгорание частного склада с автомобильными запчастями. Огнем был охвачен и близлежащий частный дом. Чтобы не допустить распространения огня на соседние строения, на помощь городским спасательным службам прибыл пожарный расчет 999 авиабазы ОДКБ «Кант». Тушение пожара было затруднено взрывами емкостей с техническими жидкостями, находящимися на складе. Прилегающая к пожару территория была оцеплена сотрудниками милиции, которые эвакуировали местных жителей на безопасное от взрывов расстояние. Совместными усилиями кыргызских и российских пожарных очаг был ликвидирован.

Кыргызстан, Кант, Владимир Банников

Кыргызстан, Кант. Другие новости 09.03.17

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