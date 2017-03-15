В Казахстане предлагают отменить экзамены для получения водительских прав

Публикации за 15.03.17

Казахстан, Астана, Март 15 (Новый День, Владимир Банников) – Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии обратились к министру МВД К. Касымову с предложением отказаться от нынешней системы выдачи водительских прав, считая ее устаревшей и не соответствующей современным требованиям.

Многие казахстанцы полагают, что система выдачи водительских прав абсурдна по своей сути. Во-первых, она не является гарантом безопасности на автомобильных дорогах. Во-вторых, это породило откровенную коррупцию. Можно без преувеличения сказать, что практика приобретения водительских прав за деньги приобрела широкое распространение.

Одна из причин отмены экзаменов заключается в том, что навыки вождения автомобилем многие люди, как правило, приобретают самостоятельно независимо от наличия соответствующего документа. Ни один здравомыслящий человек не сядет за руль автомобиля, прекрасно понимая, что это представляет угрозу, прежде всего, для его собственной жизни. Человек кровно заинтересован овладеть этим искусством, и нет необходимости его к этому принуждать. Если руководствоваться логикой чиновников МВД, то необходимо запретить людям кататься на велосипеде, горных лыжах, скейтбордах, самокатах, заниматься верховой ездовой, не сдав специальный экзамен и не получив соответствующие права. Следует также запретить людям купаться в водоемах, не продемонстрировав специальной комиссии умение плавать.

Требование сдавать экзамены при получении водительских прав равносильно требованию сдавать экзамены на знание Конституции страны при получении паспорта или удостоверения личности. Дескать, в противном случае человек может совершить массу правонарушений, ибо он настолько глуп, что без принуждения никогда не догадается самостоятельно освоить все правила поведения ради собственной безопасности.

Официальная проверка искусства владения транспортным средством оправдано в том случае, когда речь идет, к примеру, о водителях автобусов, транспортных самолетах, т.е. если человек берет на себя ответственность за жизнь других людей. Никто не вправе принуждать человека заботиться о своей собственной жизни. Подобные устремления являются откровенным посягательством на свободу выбора и противоречат современным представлениям о правах человека.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА призывают МВД РК пересмотреть устаревшие стереотипы и отказаться от правил противоречащих здравому смыслу.

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