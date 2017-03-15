Президент Киргизии сравнил клеветников с моральными уродами и каннибалами, которые поедают близких

Публикации за 15.03.17

Алмазбек Атамбаев опубликовал официальное заявление, в котором выступил с критикой высказываний отдельных оппозиционных политиков и цитирующих их средств массовой информации. В субботу, 11 марта, обращение Атамбаева распространила пресс-служба главы государства.

– В последнее время в Кыргызской Республике под лозунгом на право свободы прессы кучка якобы независимых журналистов, СМИ и политиков, фактически требуют для себя права безнаказанно клеветать и поливать грязью неугодных им людей и, в первую очередь, всенародно избранного президента независимого Кыргызстана.

Такая кампания в отдельных СМИ и даже в социальных сетях ведётся целенаправленно уже последние несколько лет и особенно усилилась с лета прошлого года. Кампания лжи, клеветы и шельмования. Наглая и безнравственная подмена ложью и клеветой святых для нашего народа принципов свободы слова.

Хотелось бы напомнить, что главная обязанность и право журналистов и СМИ – это доведение до людей честной и правдивой информации, объективных фактов, а не фейковых новостей, лжи, и клеветы.

Гражданам Кыргызстана надо понимать, что истинной целью этих, якобы независимых журналистов, СМИ и политиков являются не поиски истины, а дестабилизация ситуации в Кыргызстане перед предстоящими в ноябре выборами нового президента путём дискредитации через ложь и клевету всенародно избранного главы государства и всей нашей страны в глазах мирового сообщества.

Понимая, что Кыргызстан в последние годы уверенно встаёт на ноги, и, не найдя других средств, эти люди выбрали ложь и клевету в качестве единственного оружия в своей нечестной и грязной игре. Пора соответствующим органам страны напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех, а не только для всенародно избранного президента страны.

Сейчас нашей стране и народу нужны мир и стабильность, единство и сплочённость. Достигнутые с таким большим трудом права и свободы граждан не должны быть отданы на откуп распространителям лжи и клеветы, – говорится в обращении.

С одной стороны, Алмазбек Шаршенович прав, что ситуация дестабилизируется в стране, и в этом виноваты отдельные СМИ, включая государственные, которые первыми и поднимают волну. Но что касается публичных высказываний в адрес политиков, здесь больше всех преуспел сам «всенародно избранный президент». Он неоднократно в своих речах допускал нелестные высказывания о политиках, провоцируя тем самым ответную реакцию. И не стоит забывать о принципе демократии, о которой так любит говорить Атамбаев. СМИ должны рассказывать о происходящих в стране событиях, отражая мнение и позицию тех или иных людей на страницах своих изданий или в телесюжетах, представляя позиции обеих сторон, а не только власть имущих.

Напомним, недавно Генеральная прокуратура подала в суд иски против ИА «Zanoza.kg» и радио «Азаттык» на сумму в 3 млн сомов и 10 млн сомов соответственно. Надзорный орган вменяет этим СМИ оскорбление чести и достоинства главы государства.

Причиной послужило освещение пресс-конференции, на которой адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, подозреваемого в мошенничестве и коррупции, высказали своё мнение о причинах, по которым был арестован их подзащитный. Впоследствии выяснилось, что представленные ими документы оказались грубой подделкой. О чём СМИ тоже написали.

Парламентская фракция «Ата Мекен» выступила с очередным заявлением, призывающим «всё прогрессивное общество встать на защиту свободы слова, прав человека, бороться против преследований по политическим или иным мотивам». Во фракции заявляют о политическом преследовании оппонентов власти. Депутаты требуют от президента прекратить шельмовать публично своих оппонентов, оскорблять своих граждан, оказывать давление на суды и СМИ.

А тем временем Атамбаев «порадовал» общественность новыми красноречивыми заявлениями.

Сегодня, 15 марта выступая на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран, президент сравнил клеветников с моральными уродами и каннибалами, которые поедают близких. А также напомнил, что в некоторых странах предусмотрено уголовное наказание за клевету.

– Уважаемые главы дипломатических представительств, журналисты, присутствующие здесь, хочу открыто вам сказать: я против того, чтобы вводилась уголовная ответственность за клевету, но клеветники тоже должны как-то отвечать. Хотя бы финансово, ибо надеяться на их моральную ответственность невозможно. Клеветники – это моральные уроды, наш пророк Мухаммед сравнивал их с каннибалами, поедающими трупы родных, – заявил Атамбаев.

Не обошёл вниманием он издания, на которые Генеральная прокуратура подала в суд иски.

– «Азаттык» и Zanoza.kg уже несколько лет целенаправленно ведут работу по дискредитации президента и всей нашей страны в целом. А всего в стране на сегодня зарегистрировано 2 тысячи 561 СМИ, – сказал он. – Для тех, кто не знает, напомню: «Азаттык» – это филиал радио «Свобода», который финансируется Конгрессом США, и бюджет радио «Свобода» определяется сотнями миллионов долларов. Zanoza.kg тоже регулярно получает щедрые гранты от своих зарубежных покровителей. Поэтому их защитничкам не надо лицемерно плакать о якобы несоразмерных исках, – подчеркнул глава государства.

Он призвал журналистов освещать события, основываясь на нормах профессиональной этики и морали, а также требованиях закона, которые требуют перепроверять информацию.

Отметим также, что на днях сотрудники правоохранительных органов обманом заставили покинуть территорию республики и запретили въезд шеф-редактору российского ИА REGNUM в Бишкек Григорию Михайлову.

Посольство России в КР уже направило Министерству иностранных дел КР ноту с просьбой объяснить причину выдворения журналиста из страны.

Как рассказал сам Михайлов, в пятницу, 10 марта, примерно в 19.00 люди, представившиеся сотрудниками 10-го Главного управления МВД КР, после проверки документов обнаружили, что у него просрочен срок регистрации. Предложили выйти и зайти вновь на территорию республики через КПП «Акжол-автодорожный». По его словам, милиционеры сами отвезли их с женой на кыргызско-казахскую границу.

– Я перешёл границу, но обратно попасть в Кыргызстан уже не смог. Пограничники сообщили, что моё имя находится в неких списках, которые запрещают мне въезд в страну. Кто внёс меня в эти списки, на какой срок запрещён въезд, не сказали, равно как не представили никаких бумаг, справок и свидетельств о том, что мне нельзя въезжать, – рассказал журналистам Григорий Михайлов. Он вынужден был поехать в Алма-Ату, а затем улететь в Москву.

Многие эксперты склоняются к мнению, что в республике началась политическая чистка перед выборами президента, журналист мог попасть под эту кампанию.

Позже российское посольство сообщило причину так называемой «депортации» Михайлова – нарушение миграционного порядка страны, дипломаты призывают не приплетать сюда политику.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 15.03.17

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