Темир Сариев: «ЕАЭС – это союз равных»

Публикации за 30.03.17

Политик одним из первых официально заявил о своих намерениях участвовать в выборах главы государства. Экс-премьер-министр страны, лидер партии «Ак-Шумкар», рассказал о том, как страна готовилась к вступлению с ЕАЭС, как обеспечить безопасность туристам и стоит ли его называть возможным преемником Атамбаева.

– Вы, будучи премьером, были одним из вдохновителей вхождения КР в ЕАЭС. Была ли у государства стратегия вхождения в объединение? Сейчас многие заявляют о неготовности страны при вступлении в объединение.

– Я могу сказать, что это было достаточно продуманное и стратегическое решение.

Подавляющее большинство нашего экспорта, за исключением золота, идёт в страны ЕАЭС. Прежде всего, сельхоз и швейная продукция. Подавляющее количество кыргызстанцев живут и работают в странах ЕАЭС. Соответственно финансовые потоки у нас связаны со странами ЕАЭС. Отмечу, что как и у любого экономического образования, в ЕАЭС есть плюсы и минусы. Так вот, невступление в ЕАЭС для Кыргызстана несло бы гораздо больше минусов, чем плюсов.

Чтобы стать членом Союза мы проделали определённую работу.

Во-первых, составили дорожную карту. Проработали более 800 нормативно-правовых актов по адаптации.

Во-вторых, мы получили грантовую помощь в виде 200 млн долларов на оснащение таможенных постов и приведение в соответствие наших лабораторий. Создали Российско-кыргызский фонд развития, который будет оказывать бизнесу помощь в получении длинных и дешёвых кредитов.

В-третьих, касательно разговоров, что мы вошли неподготовленными, то здесь есть определённые проблемы, о которых все знают, и их необходимо решать. Надо сказать, что наша экономика в целом плохо адаптированна к современным вызовам, связанным с экономической конкуренцией. Долгое время мы позиционировали себя как страна реэкспорта. Думали, что так можно жить вечно. Однако, если бы мы не начали предпринимать быстрые меры, то результат был бы гораздо хуже, чем сейчас. Протекционистская политика ЕАЭС, если бы мы не вступили в него, просто привела бы к сворачиванию реэкспорта, без какой-либо альтернативы для нашей экономики. Сама идея создания Таможенного союза – это защита внутреннего рынка. Рынка, куда входят определённые страны. Это протекционизм для внутреннего производства и для снятия барьеров между членами ТС, чтобы товары и трудовые условия свободно передвигались. Образно говоря, мы зашли в этот союз, чтобы наша экономика не умерла на обочине евразийской дороги.

В-четвёртых, многие думают, что, войдя в ТС, мы закрыли границы, но это не так. Наоборот, границы расширились. Нам никто не запрещает продавать продукцию в Китай, Европу или Америку. Но, к сожалению, мы не имеем таких товаров, которые могут конкурировать на внешнем рынке. Надо быть реалистами, а не витать в облаках. ЕАЭС – это живой организм, здесь будут возникать проблемы, их надо решать. Мы вошли на хороших условиях, в расщеплении доходов от таможенных платежей отстояли свою позицию, получили преференции в определённых направлениях.

В-пятых, сейчас нужно работать и находить возможность превращать минусы в плюсы. Я вижу ряд направлений, в которых КР вполне может быть конкурентоспособной и получать хорошую выгоду от членства в ЕАЭС. В последующем нам нужно модернизировать экономику и идти по пути создания большей добавленной стоимости с целью экспорта в разные страны. Нужно работать над созданием новых для нас отраслей экономики – IT, фармацевтика, биотехнологии. Кроме того, членство в ЕЭАС сделало Кыргызстан привлекательным для внешних инвесторов, которые, строя производственные мощности в республике, могут экспортировать продукцию по всему ЕАЭС.

– Сейчас республика демонстрирует открытость и завязывает дипломатические отношения со многими государствами, от которых, на первый взгляд, никакой видимой пользы для Кыргызстана нет, например, с Монако.

– Во-первых, государство проводит открытую и прозрачную политику, и я это полностью поддерживаю. Мы состоим во многих интеграционных процессах. А экономический союз – это наши основные партнёры. Мы с ними находимся в одном экономическом пространстве. Во-вторых, мы состоим в других интеграционных союзах, таких как ОДКБ и ШОС. Первый обеспечивает нашу коллективную безопасность в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В-третьих, состоит республика и в других международных структурах, таких как ООН, ВТО, и они тоже важны.

Если же говорить конкретно о Монако, как вы спрашиваете, то и здесь есть потенциал для сотрудничества. Для Кыргызстана, например, было бы очень полезно изучить опыт этой маленькой, но успешной и богатой страны, прежде всего, в области построения индустрии туризма.

– Вы затронули тему туризма. В последнее время поднимается всё чаще вопрос о том, что туристы не защищены в Кыргызстане. Может пора создать отдельную структуру – курортную полицию?

– Совершенствование законодательства – постоянный процесс. Но здесь я бы сделал акцент на том, что нам нужно преимущественно не менять законы, а заставить работать те законы, которые уже есть.

Что касается развития туризма. В этом направлении делается многое. Строятся дороги, развивается инфраструктура. Проводятся всевозможные культурные и спортивные мероприятия. Например, «Всемирные игры кочевников». Кстати, по данным зарубежного издания «Гардиан», Кыргызстан входит в число наиболее интересных стран, которые рекомендуется посетить. Среди стран СНГ мы входим в топ-пять туристических стран.

Что касается обеспечения безопасности, я здесь с вами полностью согласен. Это приоритет. Для этого нужна дисциплина и порядок, диктатура закона. Это можно сделать на базе существующих законов и структур. Необходима лишь политическая воля, жёсткий контроль и хорошие кадры.

По вопросу создания отдельной структуры – курортной полиции, я не уверен, что нам это нужно. У кыргызов есть хорошая традиция, – особое отношение к гостям. Всегда встречают с хлебом, белым молоком. Ребёнком помню, мама всегда в запасах держала конфеты и печенье именно для гостей. Люди у нас готовы были последнего барана зарезать, лишь бы гость не обиделся. Нам надо сохранить культуру гостеприимства и поднять её на новый уровень, теперь уже для развития туризма.

– Если говорить об экономике в целом, то в основном она была ориентирована на реэкспорт, а не на производство и открытие филиалов заводов, скажем, автомобилей, сельскохозяйственной техники, точных приборов и других товаров, востребованных на мировом рынке. Однако в последние два года ситуация начала меняться, в 2016 году ВВП республики начал расти и вырос на целых 3, 8 %.

– Делается многое, но пока ещё этого недостаточно для качественного экономического рывка. В сельском хозяйстве постепенно поднимается производство технических культур, производство экологически чистой продукции. Строятся логистические центры, лаборатории.

Мы должны ориентироваться на малый и средний бизнес с очень высокой добавленной стоимостью. Именно там идёт очень большая кооперация. Всё это имеет прямое отношение к ЕАЭС. Там есть и будет больше партнёров, смежных производств. Имея большой рынок по беспошлинным поставкам, Кыргызстан стал представлять потенциальный интерес для наших дальних партнёров – Китая, Турции, Ирана, Индии. С ними надо работать продуманно, чтобы производить здесь и поставлять на рынок ЕАЭС. За счёт этого мы можем создать сотни и тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест.

– Темир Аргенбаевич, много вопросов у кыргызстанцев возникает с их социальными выплатами. Люди, отработавшие в школах и больницах десятки лет, получают пенсию меньше прожиточного минимума. Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять?

– Конечно, мы должны защитить наших пенсионеров. Надо сделать так, чтобы людям, особенно проживающим в сельской местности, государство гарантировало базовую часть пенсии на уровне прожиточного минимума. Мы должны отдать должное тем людям, которые в своё время не жалели сил для развития страны, но сегодня получают намного меньше того, что они заслуживают. Надо вдумчиво подойти к этому вопросу, создать условия для накопления пенсий гражданами. Необходимо сохранять традиции, ведь испокон веков молодые люди с уважением относились к старшим. Дети заботились о своих родителях. Это должно стать частью национальной идеологии – чтобы у нас не было ни одного пожилого человека, который остался бы без присмотра своих детей или государства.

– Минфин заявил, что бюджет страны в минусе, растут затраты на ЖК. В 2017 году на эти цели были заложены 792 млн 770, 9 тыс. сомов. К тому же, нардепы заявляют о том, что им требуется новое здание – якобы старое содержит мало места и давно капитально не ремонтировалось… Может, нужно количество парламентариев сократить?

– Я считаю, что мы должны подумать об изменении принципа формирования парламента. Надо продумать вопрос о возвращении к пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Другой вопрос – это качество парламента. Мы должны работать над тем, чтобы в законодательный орган проходили люди образованные и ответственные.

Просто запретами проблему не решишь. Здесь очень важно, чтобы избиратели поняли, что голосовать надо за достойных людей, а не тех, кто даёт подачки или больше всех обещает. Относительно количества депутатов, я считаю этот вопрос не самым принципиальным. Главное – качество работы. Пусть будет 120 депутатов, но хорошо работающих, тогда это всё оправдается для бюджета и страны. А если будет 60 депутатов, но глупых и безответственных, то и на них жалко тратить государственные деньги.

– На грядущих президентских выборах Вас называют в кулуарах одним из возможных преемников Алмазбека Атамбаева. Насколько эти слухи имеют под собой основание?

– На партконференции нашей партии было принято решение о выдвижении меня кандидатом в президенты. Есть много политических сил, которые уже сейчас также поддержали мою кандидатуру. Получается, меня выдвигают партии, организации и простые граждане.

Что касается преемника, то я тоже уже высказывался по этому поводу. Об этом говорил и сам президент Алмазбек Атамбаев. Преемника не должно быть. Всем надо дать равные условия, и только избиратель должен определить, кто возглавит страну.

– Вы смотрите отечественные фильмы? Ваше мнение о положении кинематографа в Кыргызстане?

– Стараюсь. В советское время снималось много хороших и фильмов. Сейчас, по-моему, у нас начинает возрождаться новое кыргызское чудо. На днях был на презентации фильма Актан Арым Кубата «Кентавр». Картина – философская, выбрана очень актуальная тема и, конечно же, своевременная. Отличный подбор артистов. Советую всем посмотреть. В стране появились талантливые режиссёры, такие, например, как Руслан Акун, Нурбек Эген и др. Есть другие, молодые, но уже очень перспективные ребята. Хочу им пожелать больших успехов и с нетерпением жду их новых работ.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 15.03.17

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