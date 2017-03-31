В Киргизии представили обновлённую оперу «Ай-Чурек»

Публикации за 31.03.17

К празднику Нооруз в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Малдыбаева кыргызстанцам и гостям столицы подготовили подарок. 19 и 25 марта состоялась праздничная премьера оперы «Ай-Чурек». Первая национальная опера в третьей редакции по мотивам эпоса «Манас» заиграла новыми красками благодаря новому взгляду режиссёра.

«Ай-Чурек» появилась на свет благодаря поэтам Джусупу Турусбекову, Джоомарту Бокомбаеву и Кубанычбеку Маликову. Они взяли для либретто из трилогии-эпоса «Манас», который занимает особое место среди памятников древне-эпической поэзии народов мира, фрагмент о луноликой красавице и борьбе народа за независимость: нападение войск Чынкожо и Толтоя на Ахун-хана с целью забрать красавицу Ай-Чурек, на которой по завещанию своего отца Манаса должен был жениться храбрый Семетей. После долгих перипетий, где есть место и любви, и интригам, и сражениям, всё заканчивается хорошо: Семетею удаётся изгнать с земли Ахун-хана захватчиков и выполнить завещание отца. Авторами музыки стали первый кыргызский композитор Абдылас Малдыбаев и двое приглашённых из Москвы соавторов – Владимир Власов и Владимир Фере.

С первой премьеры в 1939 году опера «Ай-Чурек» практически моментально завоевала признание зрителей, вошла в «золотой фонд» кыргызской профессиональной музыки, а позже стала «визитной карточкой» национальной оперы, неоднократно представляя страну за рубежом на декадах культуры. В главных партиях в разные годы блистали выдающиеся оперные певцы, народные артисты СССР: Сайра Кийизбаева, Булат Минжылкиев, Хусейн Мухтаров, Артык Мырзабаев, Кайыргуль Сартбаева, Токтоналы Сейталиев.

Со временем опера пережила две редакции, и, наконец, было решено осуществить третью. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист КР Искендер САРТБАЕВ – решил сделать известную последним двум поколениям зрителей постановку более яркой, зрелищной и приближённой к изначальному варианту, который когда-то без купюр впервые увидели советские зрители, так же им были изменены декорации и костюмы. На создание новой редакции оперы, которую помогали осуществить порядка 300 человек – исполнителей, танцоров, хореографов, мастеров по костюмам и декорациям и других специалистов, ушло полгода. Получилась опера в трёх действиях и шести картинах – как в 1939 году.

– Первая редакция была наиболее полной. Позже в 1984 году, театр обратился ко второй редакции с множеством купюр, которая и шла в репертуаре до недавнего времени. В нынешней мы попытались вернуться к первоисточнику: вернули массовые сцены, и даже привлекли наших коллег из Госцирка, чтобы они вывели на сцену животных для придания исторической достоверности происходящему. Возродить «Ай-Чурек» мы решили потому, что прежняя редакция устарела, солисты, блиставшие в ней, ушли на пенсию, и им на смену пришла молодёжь с новыми взглядами на искусство и с желанием созидать, – рассказал он «АиФ».

К осуществлению замысла были привлечены дирижёр Нурматбек Полотов, народный художник КР Маратбек Шарафидинов, балетмейстер – народная артистка КР Марина Ласточкина, хормейстер – заслуженный артист КР Карагул Тиленчиев. Главные партии исполнили лучшие отечественные солисты: заслуженные артисты КР Эльнура Самарбекова и Айзирек Момунова (Ай-Чурек), Бактыбек Ыбыкеев и Нуржигит Асанов (Семетей), Сталбек Алмасбеков и Садырбек Жумашов (Ахун-хан), Алтынай Алибаева и Медиана Байитова (Чачыкей). Премьера прошла на ура! Зрители аплодисментами встречали каждое действие. И сольные партии, и артистизм, и хитросплетения интриг, и батальные сцены, и выход на сцену настоящих скакунов и любимого беркута Семетея Акшумкара вызывали восторг. А некоторые из зрителей и вовсе пытались запечатлеть вопреки этикету происходящее на сцене на видео. Что тоже можно считать признаком того, что новое поколение весьма заинтересовалось новой интерпретацией истории об Ай-Чурек и Семетее.

Но возрождение «Ай-Чурек» – не единственная хорошая и приятная новость для любителей оперы и балета в республике в 2017 году.

Кайымбек КУСКАКОВ, заслуженный артист КР: «Ай-Чурек» – наша визитная карточка, как опера «Евгений Онегин» у многих российских театров. Ей открывают и закрывают сезон. К закрытию мы решили возобновить спектакль в редакции 1939 года, создали новые костюмы и декорации… Но это не последний сюрприз – год у нас юбилейный! Нас профинансировали, и теперь мы можем сделать ремонт, который начнём в полном объёме с 1 июня, когда закончится сезон. Следующий начнём ещё масштабней: будут и новые постановки, и 4 международный фестиваль оперного искусства, и выступления зарубежных артистов из России, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана… Будет много интересного! – сообщил о планах на ближайшее будущее Болотбек ОСМОНОВ, генеральный директор театра. Мой герой Канчоро в эпосе – положительный герой, который из простого воина становится ханом. Работая над образом в «Ай-Чурек», я старался придать ему жизнерадостности и позитива, сделать его ярким и эмоциональным. Эта опера – наше национальное достояние, и её нужно бережно хранить: она содержит в себе и национальные кыргызские костюмы, и историю, и музыку, передаёт дух народа. Правда, опера затрагивает лишь часть биографии Семетея, когда он ещё молод и только женился на Ай-Чурек, и не касается многих важных моментов его деяний. Так, в эпосе Семетей убивает Конурбая, ранившего Манаса отравленным копьём, ему удаётся отомстить за отца. В опере этот момент не отражён. И помню, как придя на оперу «Ай-Чурек» ещё маленьким мальчиком и хорошо ориентируясь в эпосе, удивился: «А где же Конурбай? А почему на сцене вместо него Чынкожо?». К сожалению, на сцене оперного театра весь эпос не поставишь! Хотя в истории кыргызской оперы и значится «Манас». Но поставить его достаточно сложно: опера создана в более классической манере, чем «Ай-Чурек», там много басов, требуется большой хор, много декораций. Последний раз она звучала на 1000-летие эпоса «Манас», а сейчас она воспринимается зрителем тяжеловато. «Ай-Чурек» в этом отношении более приближена к зрителю, и поэтому, думаю, будет достаточно востребованной!

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 30.03.17

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