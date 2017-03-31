В Бишкеке прошла IX страновая конференция организаций российских соотечественников

Публикации за 31.03.17

В мероприятии приняли участие посол РФ в КР Андрей Крутько, руководитель Представительства Россотрудничества в республике Эдуард Крусткалн, Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, представители органов власти страны, общественные деятели, СМИ.

Участники обсудили актуальные вопросы жизни российских соотечественников в Кыргызстане, сохранения и продвижения русского языка и русской культуры в республике, развития и поддержки добрососедских отношений между народами двух стран.

Андрей КРУТЬКО поздравил участников с 25-летием установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном, отметив, что эти отношения базируются на активном двустороннем сотрудничестве и готовности оказывать друг другу всестороннюю поддержку в любых вопросах. Он также наградил представителей организаций российских соотечественников республики почётными грамотами.

Крутько зачитал поздравительное послание ответственного секретаря Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом директора Департамента по работе соотечественников за рубежом МИД РФ Олега Мальгинова участникам конференции. В котором говорилось, что российские соотечественники в КР вносят достойный вклад в развитие страны и представляют её на мировом уровне.

– Талантливые представители из среды российских соотечественников входят в политическую и интеллектуальную элиту, деловые круги Кыргызстана. На протяжении десяти лет Координационный совет организаций российских соотечественников эффективно содействует единению нашей диаспоры, выдвигает интересные новаторские инициативы, успешно распространяет позитивную информацию о своей деятельности. В Киргизии началась реализация одобренной Президентом РФ концепции «Русская школа за рубежом». В сентябре прошлого года Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в открытии школы имени А.П.Чехова в Бишкеке. Примечательно, что в её создании принимали активное участие общественные организации – «Российский фонд мира» и кыргызский фонд, созданный российскими соотечественниками – «Русское достояние». Лидирующие позиции в продвижении российского образования в КР занимает Киргизско-Российский Славянский университет. Этот ВУЗ, помимо прочего, выступает в роли методического центра повышения квалификации учителей русского языка, – говорится в послании Мальгинова.

Представители российских загранучреждений ответили на интересующие соотечественников вопросы.

По итогам работы форума принята резолюция, в которой отражены основные направления совместной деятельности общественных организаций и государственных органов по решению актуальных проблем соотечественников.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 31.03.17

В Киргизии представили обновлённую оперу «Ай-Чурек». / Темир Сариев: «ЕАЭС – это союз равных». / Президент Киргизии сравнил клеветников с моральными уродами и каннибалами, которые поедают близких. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»