25 лет дипотношений Казахстана и Кыргызстана: что дальше?

Публикации за 04.04.17

Ответ на этот вопрос искали в Бишкеке участники брифинга «Проблемы пограничного и ветеринарного контроля на кыргызско-казахской границе и их решение в рамках приоритетов Послания Президента РК». Политологи, эксперты и общественные деятели Казахстана и Кыргызстана, а также представители посольства Казахстана в республике и сотрудники ведущих СМИ обсудили не только приграничные проблемы, но и пути к укреплению сотрудничества между государствами региона в целом и сохранения существования единой ЦА на карте. Также была отмечена и значимость укрепления отношений между республиками региона со стороны простых граждан, поскольку, как отметил один из спикеров мероприятия, «правительство и президенты меняются, а народ остается».

Не последнюю роль в сохранении их играют и совместные проекты в рамках международных организаций, в частности, ЕАЭС. В данном случае Казахстан обещал оказать Кыргызстану весомую поддержку для адаптации в объединении с более сильными экономически странами. В частности, 17 марта 2017 года был подписан договор о выделении на эти нужды вместо 7 млн 526, 7 тыс. долларов – 41 млн 38, 1 тыс. долларов США, эти средства помогут наладить межгосударственный контроль по стандартам ЕАЭС. Тема пропуска грузов из КР в РК – достаточно наболевшая: если с фитосанитарным контролем на границе двух стран после того, как Кыргызстан пожаловался на излишние проверки в этом вопросе, проблема была решена, то ветеринарный контроль действует и по сей день. Одна из причин заключается в том, что в республике не элиминированы полностью некоторые опасные для человека и животных заболевания, в частности, ящур, от которого сейчас свободны 9 областей Казахстана. Но проблемы понемногу решаются, и перечень товаров, производимых в КР и разрешенных к экспорту в Казахстан или же транзиту через Казахстан в другие страны мира, растет. С 1 января 2017 года к провозу через территорию Казахстана в Россию разрешены 86 наименований товаров, с 1 февраля 2017 года в Казахстан стало можно ввозить и реализовывать вместо 14 уже 46 наименований товаров. Общее прошлое

Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в КР Айымдос БОЗЖИГИТОВ отметил прочные и дружественные связи между народами.

– В многовековых связях наших народов выражается мудрость их представителей, она является основой и гарантом развития наших стран. Хотел бы отметить и еще два момента из нашей общей истории. Благодаря Чокану Валиханову, потомку Абылай-хана, ученому, историку и фольклористу был открыт для всего мира уникальный памятник киргизской истории и культуры «Манас». А благодаря памяти казахского народа сохранится в истории имя Жусупа Абдрахманова, который в период работы председателем совета народных комиссаров Киргизии в годы Голодомора без разрешения Москвы открыл материальные резервы региона и предоставил продукты сотням и тысячам людей, перемещенным с территории Казахстана в Киргизию, – напомнил он собравшимся. – На сегодня в мире возникают глобальные ситуации, требующие решений, и обе наши страны отрабатывают свои политические модели устойчивого развития. В Кыргызстане это стратегии развития, в Казахстане – три этапа модернизации, первый из которых посвящен либерализации экономики, второй – модернизация производств и третий – вхождение Казахстана в топ-30 экономик мира. Хотелось бы отметить, что встречаемся в таком составе мы первый раз и надеемся, что эксперты обеих стран смогут договориться и наладить диалог: ведь от них зависит очень многое в отношениях между государствами. А между нашими странами должны оставаться добрососедские отношения.

Несмотря на то, что повестка брифинга была достаточно односторонней, и на ней изначально затрагивались моменты, касающиеся технических регламентов ЕАЭС, перспектив сельскохозяйственного импортозамещения на территории интеграционного проекта, вопросов транспортной и пограничной инфраструктуры и модернизации погранпостов, транзита товаров из КР через Казахстан и прямых поставок в Казахстан из Кыргызстана, она перешла в формат круглого стола, где речь зашла уже не только о кыргызско-казахских отношениях, но и о геополитической картине происходящего во всей ЦА.

Мифы и реальность настоящего

Оказалось, что по большому счету в современной геополитике практически невозможно употребить привычное для жителей азиатских республик бывшего СССР понятие «Центральная Азия». Страны региона, в отличие от стран Европы и Юго-Восточной Азии, находящиеся в аналогичном соседстве, практически не связаны между собой, не имеют площадок для сотрудничества в пятистороннем формате, общих масштабных политических и экономических проектов. А отношения между государствами зависят не от интересов объединения этих стран и блага их народов, а от персон, находящихся у власти. В этом отношении Казахстан и Кыргызстан составляют исключение. Однако объединиться стоит не только им, но и всем странам региона, чтобы противостоять вызовам и угрозам современности. Этой позиции придерживается директор Евразийского совета по международным отношениям Жанболат УСЕНОВ – аргументы он представил в своей презентации «Центральная Азия – вчера, сегодня, завтра» и докладе, посвященным истории развития межгосударственных отношений в регионе и их перспективам. По его мнению, киргизско-казахские двусторонние отношения нельзя рассматривать без данного общерегионального контекста.

– Образовалось пять независимых государств, для которых характерны общая историческая память со времен СССР, схожая культура и язык – за исключением Таджикистана, у языков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана тюркские корни. Но у нас очень слабые экономические связи в региональном плане – если в 1993 году между странами была торговля в 19 % от всего внешнеторгового оборота, то в 2003 году составила 9%, в 2013 году – 5%. Причина в том, что Узбекистан и Туркменистан имеют схожие по структуре экономики, ориентированные на экспорт ресурсов и сырья и импорт товаров народного потребления из-за рубежа. Поэтому получается слабая юридическая совместимость – нет взаимного экономического дополнения стран, имеющих другую экономическую систему. Однако отношения между КР и РК можно назвать исключением – внешнеторговый оборот стабильный благодаря тому, что структура экономики стран несколько иная, и экономическое взаимодействие возможно. Таким образом, можно сказать, что на территории ЦА нет объединяющих все страны региона экономических проектов, и нет глубокой экономической интеграции между ними, обеспечивающей политическое дополнительное сотрудничество. Трудно сказать и о том, что у нас есть площадка, на которой регулярно могли бы встречаться все пять президентов и премьер-министров, для того, чтобы обсуждать текущие проблемы региона и решать их. Двусторонние встречи, конечно, проходят, но не встречи со всеми соседями по региону. Да, у нас есть историческая, культурная, ментальная общность, но только на этом основании назвать ЦА единым регионом нельзя – это миф: экономически и политически этого объединения не существует. Говоря о региональных проектах, можно отметить трех крупных внешних игроков, предлагающих нам свои инициативы. Во-первых, это Россия: с этой стороны нам предложен ЕАЭС, Евразийский экономический банк и в военно-политическом измерении ШОС и ОДКБ. Китай предлагает интенсивно развивающийся миллиардный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и ШОС, а также программу «Один пояс – один путь». Интересы США здесь представлены меньше – это C5+1, TIFA, рамочные соглашения, новый Шелковый путь – «New Silk Way», предложенный администрацией Барака Обамы. В направлении последнего ничего конкретного сделано не было, с приходом во власть Дональда Трампа перспективы этого проекта выглядят и вовсе не очень хорошо на данный момент. Как можно увидеть, и в китайском, и в американском сегменте идет упор на возрождение общности Великого Шелкового пути, поскольку все понимают, что именно единая транспортная организация, логистика и инфраструктура и были тем самым «золотым веком» региона.

Несмотря на разобщенность, у стран ЦА есть и общие стратегические проблемы, с которыми надо бороться вместе, потому что их поодиночке сложно преодолеть. Во-первых, географически это отсутствие выхода к морю. Во-вторых, это политический и экономический строй, варьируемый в сторону России и Китая. Россия сейчас проводит внешнюю политику, нацеленную на обретение нового места в мире, а новое место не берется из ниоткуда, а означает, что будут расшатаны какие-то основы – например, с помощью обоюдных евросанкций, изменения отношений со старой мировой элитой. Мы же должны так же найти свое место в этих реалиях – географически мы соседи и от этого никуда не деться. Мы не можем сняться с места и перенестись куда-нибудь в район Австралии, поэтому нам нужно добрососедство. С Китаем своя сложность – это огромный производитель, с которым сложно конкурировать. Тем более, что часть стран региона – участники ВТО и имеют ряд преференций и таможенных поощрений, но имея под боком такого соседа, как Китай, развивать свое производство крайне сложно. В-третьих, это решение вопросов безопасности. Помимо России и Китая, у нас под боком неспокойные Пакистан и Афганистан, чуть поодаль – Иран, который наконец-то начал обратно интегрироваться в мировое сообщество. Есть проблемы и на таджикской границе… Отсутствие ЦА как единого региона – это фактор, угрожающий безопасности. Но безопасность – это общемировой вопрос. У нас самих есть водно-энергетический вопрос, который является нашей региональной проблемой десятки лет, еще со времен СССР. У одних стран больше воды, но меньше энергоресурсов, у других – наоборот. Решение этих вопросов на многостороннем уровне позволит прийти к консенсусу. Ведь реки не текут только в одной-двух странах! Здравое многоэтапное сотрудничество в этой сфере нам весьма необходимо. Также есть фактические проблемы в образовании и здравоохранении, есть коррупция – все это тянется с момента обретения странами независимости. Есть и проблема зависимости взаимоотношений между странами от персон политиков, находящихся у власти. Например, мы сейчас говорим о новых надеждах в отношении Узбекистана, потому что там сменилось руководство. Возможно, региональные отношения оживут, в них появится больше открытости, будет импульс к развитию торговых отношений между странами. Руководство наших стран институционально, и мы поддерживаем отношения между государствами, исходя из персонализации власти, но если бы отношения между государствами были бы запланированными и долгосрочными, несмотря на смену политических лидеров, то это могло бы дать толчок к развитию нормальной политической жизни в регионе. При таком развитии событий у нас два пути. Первый – продолжение персонификации региона. Каждое государство будет потихоньку отмежевываться, отходить в сторону и проводить свою политику. В этом ничего смертельного нет, никто от этого не умрет, но работать в рамках объединений и международных организаций нам как соседям все равно придется. Не в центральноазиатском формате, так в формате ЕАЭС, например. Есть второй путь – интеграционный проект. Это могло быть какое-то региональное объединение со стыковкой экономик, эффективным взаимодействием друг с другом, возможным появлением общего рынка товаров и труда. Но это далекая и туманная перспектива. Есть и еще один путь. Это туризм. К примеру, самые богатые туристы – из Европы и США в КР не поедут, из Калифорнии или Орегона нужно лететь 16 часов, и они не будут тратить время и деньги, чтобы искупаться в Иссык-Куле. А вот если они приедут, например, на Иссык-Куль, оттуда в Самарканд, затем на Медеу, чтобы покататься на лыжах, а потом в Туркменистан – и это все в один тур и со скидками, и при хороших условиях, то это будет интересно! И они с удовольствием приедут и оставят тут свои деньги. Можно много говорить о перспективах, но очевидно одно – надо объединяться! Тогда мы сможем эффективно отстаивать свои интересы на мировом уровне, по образцу Вышеградской группы в Европе в Евросоюзе – объединения Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. Мы не хотим, чтобы в нашем регионе развивалась какая-то большая игра, понимаем, что наш регион интересен большим игрокам. У ЦА большой потенциал, как им распорядиться – решать нам. Регулярные политические контакты на площадках, где присутствовали бы сразу 5 президентов региона в формате регулярных деловых переговоров, а не встреч по поводу каких-то юбилеев и памятных дат, просто необходимы. Кроме того, нам нужны совместные региональные проекты – от туризма до экономики и открытия и производств. Главное – чтобы они не оставались на бумаге, а давали реальный выхлоп, рабочие места и укрепляли сотрудничество между странами!

Общее будущее

В планах возможного сотрудничества эксперты, аналитики и политологи пришли к выводу о том, что у стран есть три пути. Первый – условно говоря, оставить всё как есть: две страны сотрудничают, остальные конкурируют, регион дробится на части под воздействием извне. Второй путь – путь, при котором КР и РК становятся ядром нового формата региона. Свое видение этого представил председатель комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты КР Кубатбек РАХИМОВ.

– У нас есть одна большая ниша, но она касается взаимоотношений Кыргызстана с Казахстаном. Мы в паре являемся членами ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, а также ОЭС – Организации Экономического сотрудничества. И я хотел бы предложить, чтобы эти две страны стали осевыми в регионе с штаб-квартирой в Бишкеке или Алма-Ате. Мы совершенно неактивны, а между тем, проект, курируемый международными донорами, освоил 40 млрд долларов в регионе. И мы не понимаем, есть ли от этого совокупный эффект или нет. ОЭС – уникальный проект в регионе, лишенный геополитических авторов, и у нас есть возможность как у сопредельных государств стать осью этой организации, регулировать какие-то потоки в ней на благо стран. Я уже выступал с этим предложением, потому что нам надо выбирать какие-то кристаллики в международной политике, от которых можно, как при химической реакции, достичь эффекта. Что касается того, существует ли ЦА – вопрос сложный. Если брать экономическую ситуацию – да, она выпадает. Если брать ситуацию в пределах границ республик бывшего СССР, то существует, как и с точки зрения культурной общности. Возможно, мы должны признать, что мы находимся в дезинтеграции, и только, собрав все кусочки отношений и с другими странами мира воедино, можно составить общую картину в регионе, – задался он вопросом.

С казахской стороны схожую позицию выразил Адиль КАУКЕНОВ, аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций РК. По его мнению, немаловажным шагом в этом отношении стала модернизация погранпостов.

– У Казахстана и Кыргызстана есть, как у близких государств, большой потенциал в том, чтобы стать средой для развития интеграционных процессов в регионе. В этом отношении отрадна новость о том, что выделены средства на модернизацию погранпостов между странами. Во многих СМИ давно писали о том, что посты перехода не соответствуют уровню отношений между нашими странами – как в политическом, так и в экономическом и культурном аспектах отношений. Отношения между Казахстаном и Кыргызстаном можно определить одной известной фразой – «Казак кыргыз бир тууган» ( «Казах и кыргыз – братья», Авт). В этом отношении мы должны стать примером для всего региона. И модернизация пограничных переходов-ворот в Казахстан и Кыргызстан тоже должны быть организованы на высшем уровне! Все плюсы нашей модернизации инфраструктуры должны ощущаться и у соседей – прежде всего, в Кыргызстане. Например, сейчас у нас реализуется программа «Нурлы Жол» в экономическом плане, в этом пути принимает участие и Кыргызстан. Можно взять в этом отношении пример с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Авт.), которая ведет успешные переговоры с Китаем, Европой, США. Полагаю, КР и РК могли бы стать осевыми государствами в рамках региона для подобного региона. Это сложный процесс – крупные игроки есть крупные игроки, и у них есть свои инструменты воздействия, но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки, и наблюдать за их действиями. Но необходимо помнить, что национальные интересы не должны переходить в национальный эгоизм! И уровень жизни, и все блага в республиках должны быть достоянием народов обеих стран.

Третий путь – сотрудничество всех 5 государств, не только между собой, но и со всем миром в формате онлайн- предложил глава Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат САБИРОВ.

– Казахстанцев интересует и затрагивает общественно-политическая ситуация в Киргизии, и часто можно услышать вопросы «а как пройдут президентские выборы?», «в один тур или в два?». И могу сказать, даже на прошлогоднем примере с завышением цен казахскими интернет-провайдерами – у нас страны сильно взаимосвязаны на бытовом уровне. Это можно считать подарком – есть много вещей, которые мы могли бы делать вместе, объединив усилия. С точки зрения сотрудничества экспертного сообщества мы можем делиться информацией о происходящем и находиться в одном информационном поле. Наши медиа-специалисты – повара, что, образно говоря, готовят пищу для наших мозгов, должны так же сотрудничать между собой. Мы сталкиваемся с тем, что у нас нередко просят контакты кыргызских экспертов по той или иной теме и стараемся не брать ответственность, комментируя происходящее у вас в стране. Мы хотели бы с вами работать вместе и списываться по этим вопросам. Но есть еще Россия, Белоруссия, Армения! Мы не взяли на себя сверхзадачу пригласить все стороны сразу – решили начать с двух, и в этом году объединить хотя бы экспертное сообщество КР и РК, чтобы была возможность диалога хотя бы на этом уровне, – пояснил он. – Но в будущем хотим создать единую интеллектуальную онлайн-площадку, на которой эксперты могли бы выступать по той или иной теме, вступать в диалог. Кроме того, сейчас сформировался международный пул экспертов, пишущих о ЦА, с чьими работами и аналитикой мы не совсем знакомы, хотя они пишут о нас. Их тоже можно было бы пригласить к сотрудничеству на этом ресурсе. Таким образом, у посетителей был бы доступ ко всем экспертным мнениям и аналитике по региону. Площадка нужна именно в Сети – сейчас первый информационный удар на себя принимает именно Интернет. Нам нужно не «разводить» по разным углам две конфликтующие стороны, которые есть в любом вопросе, а дать им высказаться.

Каждый из этих путей по-своему выгоден. Однако остается надеяться на то, что власти республик сделают выбор в пользу наиболее комфортного варианта не для них самих, а для собственного народа.

Зайнидин Курманов, политолог: Отрадно слышать о том, что регион должен состояться. Этот тренд был озвучен после переговоров Узбекистана с Казахстаном. Думаю, наконец центральноазиатский регион начинает обретать яркие очертания. Казахские эксперты говорят о том, что начнут работать над формированием регионального видения. Специфика восприятия кыргызов и казахов как родственных народов совершенно другая, чем у других стран ЕАЭС – России, Белоруссии, Армении, с их европейским подходом и алгоритмом действий. Когда Казахстан в рамках этого формального подхода решает вопросы с фитосанитарным контролем и другими спорными вопросами с Кыргызстаном, благодаря свободе слова в СМИ – это сразу на уровне коммуникации воспринимается субъектно-личностно. Мы сразу вспоминаем про голод и Голодомор, и это подавляет любой рационализм. По моему мнению, Казахстан до определенного недавнего времени опасался Кыргызстана, этой «вещи в себе», микролаборатории, в которой обкатывается все, что угодно, и может прорваться наружу. Казахстан оборонялся. И я рад, что сейчас ситуация изменилась, и мы можем обсудить новый проектный подход с общей политикой для региона, другие проекты. Есть и аналог Великого Шелкового пути, который будет проходить с железной дорогой через Китай и Кыргызстан в Узбекистан на Кавказ и Турцию – Кыргызстан и Таджикистан «отвалятся» от общности. ЕврАзЭС нас объединяет, но это больше политический проект России. А сами страны региона? Географически мы существуем, фактически нет! Экспертное сообщество ЦА пока не доросло до того, чтобы самостоятельно вырабатывать проектный подход, позицию для мирового сообщества. Им надо более активно создавать площадки для обсуждения и развиваться и ответственность в этом отношении должна быть у Казахстана – Кыргызстан и Таджикистан для этого, к примеру, не имеют достаточных ресурсов. Территория Таджикистана сейчас рассматривается Россией как передний край проникновения экстремизма со стороны Афганистана, Кыргызстан – второй на очереди фронт в этом отношении. Они занимают оборонительную позицию. Казахстан вместе с Узбекистаном должны занять иную позицию, позицию патроната, инфраструктурно и политически, экономически интегрируя обе страны, чтобы этот сценарий не сработал. Кроме того, хотел бы привести один пример. Историки долго ломали голову над тем, зачем в Древней Греции было строить Парфенон. Экономически это было невыгодно, жителей проживало не столь много. Но Парфенон виден на расстоянии почти ста км. И для диких племен, обитавших вокруг, он служил сигналом того, что наступать на эти земли не следует. И если мы хотим создать центральноазиатский регион, своего рода Парфенон – все в наших руках! Надо формировать стратегию, и реализовать ее.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 31.03.17

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