В Киргизии предлагают ввести уголовное наказание за гонения на предпринимателей

Публикации за 21.04.17

Законопроект вынесла на рассмотрение общественности группа депутатов во главе с Акылбеком Жапаровым. По его словам, уголовные дела против предпринимателей в республике нередко возбуждаются при отсутствии достаточных оснований. Расследование таких дел может тянуться несколько месяцев, после чего их закрывают – разумеется, не безвозмездно. А в ходе простоя бизнесмен терпит дополнительные убытки.

Разговоры о несовершенстве этой системы ведутся годами. Поэтому в целях защиты бизнеса законодатель предложил дополнить статью 321-1 «Незаконное возбуждение уголовного дела» Уголовного кодекса КР двумя пунктами. Таким образом, «Незаконное возбуждение дел, совершённое в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекшее причинение значительного ущерба (до одного миллиона сомов)» будет наказываться сроком от 2 до 5 лет, если ущерб превысит миллион сомов, то притеснитель бизнеса может лишиться свободы на срок от 5 до 7 лет. По словам инициатора проекта, принятие закона позволит не только исключить возможность давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования и незаконных следственных действий, но и создать благоприятный деловой климат для кыргызских и зарубежных предпринимателей в стране. А следователи Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями будут работать качественнее. Документ уже прошёл общественное обсуждение и выносится на рассмотрение парламента.

Со стороны же самой структуры ГСБЭП, как ни странно, возмущений не последовало.

– Когда нет ответственности, происходит бардак. Полномочия у госорганов широкие, в этой связи законопроект правильный. Чтобы он реально работал, мы должны комплексно установить ответственность всех госорганов, а виновность будет определять суд. Кто даст гарантию, что суд вынес объективное решение? С этой точки зрения закон не будет работать. Каждое должностное лицо, если нанесло ущерб, должно нести ответственность, – заявил журналистам после того, как стало известно о существовании проекта, глава ведомства Замирбек ОСМОНОВ, ранее возглавлявший Государственную налоговую службу.

Отметим, что при назначении Осмонова на пост премьер-министр Сооронбай Жээнбеков официально предупредил его о том, что теперь он несёт персональную ответственность за экономическую безопасность республики и результаты борьбы с экономическими преступлениями на всех уровнях – как со стороны бизнеса, так и со стороны своих подчинённых.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Сташкина

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 12.04.17

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