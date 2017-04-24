В Киргизии проживают 647 ветеранов ВОВ

Публикации за 24.04.17

По состоянию на 1 апреля 2017 года по республике насчитывается 647 ветеранов ВОВ. Из них инвалидов ВОВ – 176 человек, участников ВОВ – 418 человек, несовершеннолетние узники концлагерей – 25 и 28 блокадников Ленинграда, сообщили в Министерстве труда и социального развития.

Семьи погибших воинов в ВОВ – 12 человек, труженики тыла – 3164 человек, трудоармейцы – 8 человек, вдовы инвалидов ВОВ – 1352 человек, вдовы участников ВОВ – 2045, вдовы блокадников Ленинграда – 2 человек.

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 1941-1945 годов производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет республиканского бюджета. Как отметили в ведомстве, с января месяца 2010 года ветераны ВОВ получают денежную компенсацию взамен льгот в размере:

-7000 сомов инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;

– 2000 сомов трудоармейцы и труженики тыла с инвалидностью;

– 1000 сомов вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла, имеющие награды за доблестный труд в ВОВ.

Также Министерство сообщает, что инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей, начиная с 2010 года, стали получать ежемесячную пожизненную стипендию Президента КР с учетом надбавки в размере 10000 сомов.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 21.04.17

Схвачен боевик, готовивший теракт на День Победы. / В Киргизии предлагают ввести уголовное наказание за гонения на предпринимателей. / Прощай, кириллица: Назарбаев велел перевести Казахстан на латиницу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»