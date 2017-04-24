NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Азия

■■■■■■■■■

Публикации за 24.04.17

В Киргизии проживают 647 ветеранов ВОВ

В Киргизии проживают 647 ветеранов ВОВ

По состоянию на 1 апреля 2017 года по республике насчитывается 647 ветеранов ВОВ. Из них инвалидов ВОВ – 176 человек, участников ВОВ – 418 человек, несовершеннолетние узники концлагерей – 25 и 28 блокадников Ленинграда, сообщили в Министерстве труда и социального развития.

Семьи погибших воинов в ВОВ – 12 человек, труженики тыла – 3164 человек, трудоармейцы – 8 человек, вдовы инвалидов ВОВ – 1352 человек, вдовы участников ВОВ – 2045, вдовы блокадников Ленинграда – 2 человек.

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 1941-1945 годов производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет республиканского бюджета. Как отметили в ведомстве, с января месяца 2010 года ветераны ВОВ получают денежную компенсацию взамен льгот в размере:

-7000 сомов инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;

– 2000 сомов трудоармейцы и труженики тыла с инвалидностью;

– 1000 сомов вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла, имеющие награды за доблестный труд в ВОВ.

Также Министерство сообщает, что инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей, начиная с 2010 года, стали получать ежемесячную пожизненную стипендию Президента КР с учетом надбавки в размере 10000 сомов.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 21.04.17

Схвачен боевик, готовивший теракт на День Победы. / В Киргизии предлагают ввести уголовное наказание за гонения на предпринимателей. / Прощай, кириллица: Назарбаев велел перевести Казахстан на латиницу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Регистрация в Кыргызстане: ОсОО «Российское информационное агентство «Новый День-Азия»», свидетельство о регистрации: 129247-3300-ООО.
Адрес в Кыргызской Республике: г. Бишкек, ул. Панфилова, д. 94.
Телефоны в Бишкеке: +996 555 71 82 66, +996 555 96 55 45.
При использовании информационных материалов ссылка на «РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter