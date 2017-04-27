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Азия

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Публикации за 27.04.17

В Бишкеке внук убил свою бабушку

В Бишкеке внук убил свою бабушку

История произошла в 12 микрорайоне столицы. 79-летнюю жительницу одного из многоэтажных домов обнаружили в минувшую субботу мертвой в собственной квартире с множественными ножевыми ранениями соседи.

– Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа УВД Октябрьского района и ГУВД Бишкека обнаружила на кровати в спальне тело женщины 1938 года рождения с многочисленными ножевыми ранениями, – отмечают в пресс-службе ГУВД Бишкека. – По подозрению в убийстве была задержана группа молодых людей: Р.Т., 2000 года рождения, Ш.Р., и И.Д., 1999 года рождения. Все они – жильцы этого же дома, один из них – внук покойной.

По предварительной версии следствия, трое парней выпивали, празднуя пятницу. Когда же закончились деньги, они решили взять их у пожилой женщины. Поскольку она отказалась дать их по своей воле, в ход пошли ножи. После содеянного молодые люди забрали порядка 6 тысяч сомов, а также ценные вещи, и продолжили кутеж. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 УК КР («Убийство»). Ведется следствие.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Сташкина

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 27.04.17

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