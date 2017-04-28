Посол Украины в Киргизии, споривший с Путиным, поплатился креслом

Публикации за 28.04.17

Посольство Украины в Киргизии осталось без руководителя. Накануне на сайте президента Украины Петра Порошенко появился указ о снятии с должности Николая Дорошенко, возглавляющего дипмиссию.

Дорошенко работал в Киргизии с июня 2015 года, сменив на этом посту Владимира Соловей. В сентябре 2016 года Дорошенко вместо президента Украины представлял страну на саммите в Бишкеке и во время официального выступления высказался против передачи в СНГ председательства РФ, на основании того, что якобы Москва незаконно захватила Крым.

– У меня два замечания. По пункту о передаче председательства РФ – она нарушила нормы международного права, аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту, поэтому украинская сторона не приемлет передачу председательства. Пункт пятый, по поводу переписи 2020 года, – Украина примет участие, но, если во время переписи Россия проведет и учтет население, проживающее на аннексированных территориях, результаты будут никчемными, – заявил посол.

После такого заявления все присутствовавшие напряглись, однако глава РФ Владимир Путин долго ответа не искал и напомнил о нарушениях со стороны официального Киева, приведших к отделению Крыма.

– То, что произошло с Крымом, – это результат противоправных действий определенных сил на Украине, которые довели до госпереворота. Крым присоединился к РФ в результате волеизъявления населения. Это соответствует Уставу ООН и международным нормам в соответствии с аналогичными вопросами в практике международных судов, – ответил он. – По поводу председательства России в СНГ. Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала Устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры.

После этого случая Дорошенко больше со столь яркими заявлениями не выступал. Однако был частым гостем многих мероприятий республиканского масштаба, где он ненавязчиво при выступлениях говорил о том, что Украина может предложить КР экономически гораздо больше, чем РФ и ЕАЭС. Так же за время его миссии были проведены выставки украинских художников, фотографов, и модно-художественный проект «Украинский авангард. Шаг назад. 2017 – 100». Таким образом, свою работу главы дипмиссии по защите национальных интересов республики, ознакомлению граждан другого государства с историей, культурой и языком Дорошенко выполнял. Однако более месяца назад Дорошенко попытался указать властям республики, как подобает поступать им в отношении некоторых политиков, поспорив с депутатом парламента КР Ириной Карамушкиной . Вместе с коллегой Маратом Аманкуловым она посетила Крым, проехав через территорию РФ, однако Николай Дорошенко счел эти действия противоречащими соглашениям между Украиной и КР: официальный Киев запрещает поездки в Крым не через территорию Украины, и без получения спецразрешения для иностранцев. У Аманкулова и Карамушкиной такого документа, как и проезда через украинскую территорию, не было.

– Это ее выбор. Ее ответственность. Если она считает себя политиком, смотрящим в будущее, она должна быть законопослушным гражданином и уважать законы своей страны. Кыргызстан заключил договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной еще в 1996 году, – заявил посол, после чего потребовал от властей республики «принять меры» в отношении нардепов.

Сама же Карамушкина объяснила, что через Россию в Крым ехать удобнее, и посчитала «превышением полномочий» настоятельные рекомендации дипломата властям.

Связано ли увольнение Дорошенко с этими его высказываниями, неясно. Так же, как и новое его место работы. Напоследок экс-посол Украины решил попрощаться с новыми знакомыми и поблагодарить за сотрудничество киргизстанцев.

-Президент Украины Петр Порошенко принял решение завершить мою миссию в Кыргызской Республике. Благодарен всем за сотрудничество и поддержку Украины. В надежде на лучшее, Ваш Мыкола Дорошенко, – написал он в своем Facebook.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 27.04.17

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