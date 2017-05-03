В Киргизии обсудили влияние событий октября 1917 года на историю республики

Публикации за 03.05.17

В столице КР завершилась Международная научно-практическая конференция «К 100-летию Октябрьской революции: исторические вехи взаимоотношений Кыргызстана и России». В мероприятии на площадках КРСУ имени Б.Н.Ельцина приняли участие ученые-историки из Казахстана, Киргизии, России и других государств СНГ, представители государственных органов и общественных организаций, руководители дипломатических представительств, аккредитованных в КР, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники архивов и музеев, аспиранты, магистранты и студенты.

В ходе конструктивной научной дискуссии, развернувшейся на заседаниях четырех секций, участники высказали различные точки зрения по обсуждаемым проблемам, были представлены новые документы, свидетельствующие о судьбоносном характере Октябрьской революции для народов Киргизии. Как отметили выступавшие, Великая Октябрьская социалистическая революция и события 1917 года положительно отразились на прошлом КР: страна смогла оправиться от последствий колониальной политики за счет реализации земельно-водной реформы, лояльного отношения к возвращавшимся после Уркуна с территории современного Китая беженцев, перехода к классовому равенству и многих других шагов новых властей. И совершила огромный скачок к модернизации общества, расцвету культуры и экономики – как ранее утверждали Жумакадыр Акенеев и Исхак Масалиев, без революции киргизский народ ждала бы участь «второго Афганистана». Однако, несмотря на то, что присутствовавшие на конференции ученые из разных стран признали, что события 1916 года в Киргизии и 1917 года в России, и последовавшая за ними гражданская война – это трагедия для всех народов бывшей империи, единый подход к оценке их не выработан. Ни на основе сухих архивных фактов, ни на основе воспоминаний современников тех лет, ни на основе фактов, выдергиваемых некоторыми историческими ревизионистами из контекста для получения политических очков.

В ходе конструктивной научной дискуссии участниками форума были высказаны различные точки зрения по спорным вопросам, представлены новые архивные документы. В этом отношении КРСУ подготовился: издательство учебного заведения к началу конференции выпустило в свет 1 том двухтомника «Великий Октябрь Кыргызстана», составителем которого выступил Леонид Сумароков, кандидат исторических наук и публицист.

– Эта книга – своеобразный анализ того, что дала Октябрьская революция 1917 года Кыргызстану. Основу книги составляют 155 образцов подлинных исторических документов , 105 фотографий и другие свидетельства советской эпохи. Выстроив все собранные материалы в хронологический ряд, приходишь к выводу о грандиозности совершенного после 1917-го, даже на фото видно, как со временем менялись у людей выражения лиц. Посмотрите – они становятся одухотворенными, уверенными и гордыми, вероятно, за сделанные добрые дела! – отметил он.

Обсуждению подверглись не только дни минувшие, но и современные киргизско-российские взаимоотношения и их нюансы. Основные из них отразил в своем выступлении Аликбек Джекшенкулов, экс-министр иностранных дел КР.

– Сегодня некоторые так называемые эксперты по-своему интерпретируют итоги Великой октябрьской социалистической революции, Великой отечественной войны, пытаются переписать общую историю и нанести урон перспективе наших отношений, разжечь националистические настроения среди молодежи. Вольно или не вольно, служа орудием для некоторых третьих стран, преследующие свои геополитические интересы, стремясь ввести раскол среди стран и народов СНГ. Уважаемые коллеги, Сегодняшнее состояние кыргызско-российских отношений характеризуется высоким уровнем поддержки России киргизскому народу в политическом, экономическом, военно-техническом и культурно-гуманитарном плане. Не буду приводить цифры, это многократно больше чем любая другая страна. Вышеприведенный краткий анализ дает все основания сделать научно-практический вывод: вхождение КР в состав России, Великая октябрьская социалистическая революция, развитие государственности в составе СССР было большим благом для киргизского народа и заложила основной политически, экономически и культурный фундамент для создания современного, суверенного и независимого киргизского государства, – подчеркнул он. – Сегодня перед киргизским государством стоят серьезные вызовы в вопросах обеспечения безопасности, экономического развития страны, эффективного государственного управления и, безусловно, культурно-духовных ценностей нашего общества. В условиях сложной международной обстановки, непростой ситуации в ЦА, учитывая нарастающие угрозы, именно исторически осознанное всестороннее сотрудничество и максимальная интеграция в рамках большого политического и экономического проекта евразийского союза вместе с Россией открывает нам новые горизонты для укрепления безопасности и развития страны.

По окончании мероприятия участники конференции приняли резолюцию, где от имени научной общественности была дана оценка событиям столетней давности. В частности, в документе говорится, что «…революционные события 1917 года в России имеют всемирно-историческое значение. Оказав влияние на развитие народов мира, они явились началом грандиозного исторического проекта, коренным образом переломившего ход отечественной истории». Так же собравшимися было отмечено, что революция 1917 года ознаменовалась «поиском справедливости, раскрытием новых горизонтов гражданских прав и свобод, путей гармоничного развития человека и общества… Инициатором процесса модернизации общества выступила Советская Россия – преемница исторической России. Она стала основой экономически и идеологически мощного государства, сплотившего входившие в него народы, обеспечившего их всестороннее развитие, тем самым создав сильную духом единую политическую нацию, сыгравшую ключевую роль в спасении мира от порабощения фашизмом в годы Второй мировой войны».

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

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