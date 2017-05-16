Неужели реализация в Бишкеке проекта «Безопасный город» уже не за горами?

Публикации за 16.05.17

Шесть долгих лет тянется история с успевшим стать скандальным проектом «Безопасный город», смысл которого заключается в установке систем видеонаблюдения на улицах Бишкека и Оша, призванных уменьшить уровень преступности в стране. Идея хорошая, да только всё время появляются обстоятельства, мешающие её осуществлению. То участники тендера на поставку аппаратуры оказываются неподходящими, то смена глав МВД, доныне занимающихся проектом, тормозит принятие решений. Реализация проекта сродни сказке о репке, которую тянут-тянут, да вытянуть не могут. Сколько ещё можно ждать, когда обстоятельства требуют действий, а общественность уже переходит рубеж пассивного ожидания?

Доказывает повышенную опасность на наших автодорогах элементарная статистика – за прошлый год в ДТП в Бишкеке погибли 128 детей, что на 10 % больше, чем в 2015-м. Последней точкой кипения стала недавняя трагедия, когда на одной из дорог города были сбиты два школьника, в то время как преступник просто-напросто скрылся. Позже было выяснено, что подозреваемый в автонаезде два года назад уже совершал подобное преступление со смертельным исходом. Эта новость настолько всколыхнула общественность, что группа гражданских активистов обратилась к первым лицам государства с петицией, в которой были предложены меры по снижению уровня смертности на дорогах, первым пунктом в которой значится запуск проекта «Безопасный город» в течение полугода.

– Людей теряем, как на войне, а власть бездействует, – говорится в тексте обращени. – До конца шестого месяца камеры видеофиксации должны работать полностью по всей стране. Это позволит штрафовать нарушителей и приучит водителей соблюдать правила!

Такую эмоциональность активистов понять можно – если уж количество детских смертей не заставляет вовремя нажать на тормоза, то хотя бы гарантия штрафов умерит пыл местных шумахеров. Доказательством может служить видеорегистратор возле авторынка РИОМ в селе Военно-Антоновка, работающий около года, пусть и в пилотном режиме. По словам начальника Центра мониторинга безопасности дорожного движения МВД Таланта Садыкова, за время работы прибор выявил около 80 нарушений ПДД, удалось взыскать 10 миллионов сомов в виде штрафов, а число нарушений в этом районе сократить на 50 процентов. Те же изменения и с количеством аварий с летальным исходом. Иными словами – польза налицо, вот только дело пока не движется.

Как говорилось ранее, проект долгое время находился в руках МВД, что не привело ни к чему, кроме нескольких судебных разбирательств. Гораздо позже «Безопасный город» перешёл под покровительство Госкомсвязи, а совсем недавно стало известно, что часть проекта реализует «Кыргызтелеком», используя свой потенциал. По словам директора Института новых медиа Сергея Макарова, у компании есть все ресурсы, необходимые для оснащения проекта «Безопасный город»: специалисты высокого уровня, разветвлённая телекоммуникационная сеть и возможность хранения информационных данных. В доказательство его слов, «Кыргызтелеком» на выставке Кыргызстанского информационного форума показал макет современного отказоустойчивого Центра обработки данных (ЦОД), отвечающего международным стандартам, – специализированного здания с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети Интернета. Как отметил председатель правления «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов, это 80 процентов от требуемых технических возможностей для претворения «Безопасного города» в жизнь. Оставшейся задачей – оснащением видеокамерами, займётся одна из компаний, участвующих в тендере и уже презентовавших свои услуги. Звучит это всё многообещающе, и кто знает, может, воз и сдвинется с мёртвой точки.

Однако средств в государственной казне нет, поэтому по проекту уже начаты переговоры со спонсорами. Реализация его, по мнению властей, должна лечь на плечи «Кыргызтелекома» – так будет дешевле. Как заявил на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству вице-премьер-министр КР Жениш РАЗАКОВ, у этого ресурса развита волоконно-оптическая сеть, имеющая большой охват для передачи данных. А тендер может повлечь за собой новые коррупционные схемы и судебные разбирательства. По словам чиновника, по первому проекту «Безопасный город» в Бишкеке насчитывается 1720 элементов, в Оше – 370. Однако судебные разбирательства, которые идут до сих пор, мешают активной реализации проекта.

– На сегодня мы не можем работать на этих участках. На остальных было проведено исследование. Время требует от нас принятия чётких и скоординированных решений, способных обеспечить общественную безопасность путём оперативного выявления правонарушений и их профилактики. Значительную помощь в вопросе обеспечения общественной безопасности, особенно в крупных городах, играет система фото- и видеофиксации, – сказал он.

Стоит отметить, что внедрение круглосуточного видеонаблюдения на автодорогах, перекрёстках с высокой интенсивностью движения, а также в местах максимального скопления населения поможет правоохранительным органам снизить количество правонарушений на дорогах, повысить уровень общественной безопасности. Это означает, что жизнь наших граждан станет более защищённой.

Кыргызстан, Бишкек, Алина Панчерская

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 15.05.17

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