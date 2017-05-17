В городе Кант прошло второе соревнование по бою машин «Автобитва – 2017»

Публикации за 17.05.17

Есть такое занятие – покупать себе старый, подлежащий утилизации автомобиль, чинить его, всячески прихорашивать, а затем в один прекрасный день взять – и разбить до состояния металлолома. Причем сделать это не абы где, а на глазах у многочисленных зрителей, под бурные овации и одобрения таких же «автолюбителей». Говоря в двух словах, именно так и выглядит одно из самых зрелищных экстремальных автосоревнований, проводящееся в Кыргызстане энтузиастами второй год.

Основным отличием «Автобитвы 2017» от предыдущей, проходящей в ноябре, были, естественно, погодные условия – если в конце осени машины были вынуждены врезаться друг в друга, неминуемо дрифтуя по снегу, то в этом году бой машин проходил под палящим солнцем на картодроме «Старт» в городе Кант, а сама так называемая «сцена» или «поле боя» было обильно засыпано песком. Однако, столь «пустынные» условия ничуть не испугали зрителей – уже в начале мероприятия желающие посмотреть на схватку машин заняли все места у сцены.

-В этом году мы постарались сделать мероприятие более организованным, также был изменён регламент в подсчете баллов. И если в прошлом году спортсмены ехали по снегу, то в этом году мы засыпали трассу песком, чтобы гонщики не набирали слишком большую скоростью. Возможно, следующие соревнования мы проведём на асфальте, для пущей зрелищности, – поделился президент сообщества мотоциклистов и один из организаторов Аскат Шаршембиев.

Всего в соревнованиях приняли участие около 10 человек. Естественно, каждый из них прихватил с собой обслуживающую команду, которая во время технического перерыва приводила бы побитое авто в порядок ну или хотя бы в более-менее боеспособное состояние. По условиям соревнований, машина-боец должна стоить не более 30 тысяч сом, включая стоимость за ремонт и специальный «тюнинг» для специфики соревнований – например, жизненно каркас безопасности у места пилота и усиленную моторную цепь для того чтобы не выйти из строя в первые же десять минут автобитвы. Однако такие модификации, как, к примеру, усиленный бампер или кенгурятник ставить нельзя – кузов машины-участника должен быть укомплектован так же, как и при выпуске с завода-изготовителя.

-В этом году мы приготовились очень быстро, буквально за четыре дня до соревнования купили старенький «Жигули», готовящийся к утилизации – рассказывает один из гонщиков Евгений Цыбенко.

Надо сказать, что предпочитающих советский автопром для жестоких игрищ было большинство – москвичи и запорожцы, уготованные в последний путь, были скуплены безумными участниками автобитвы, тем самым обретя вторую жизнь, пусть и весьма непродолжительную. Другими предпочитаемыми марками будущего металлолома стали старые Форды, Митсубиси и Опели, соревнующихся уже в отдельной, «несоветской» категории участников.

-Я буду выступать на Мерседесе образца 85 года. Это уже наш второй бой. В прошлый раз машина немного подвела, двигатель заглох в самый неподходящий момент, но в этом году, надеюсь, нам удастся отыграться, – делится Евгений Заволко, приехавший на соревнования специально из Таласа и окрестивший своё авто прозвищем «Фартовый», – В прошлый раз мне повезло, что участие обошлось без травм, да и машину удалось восстановить. Однако перед гонкой всегда присутствует легкий мандраж.

Стоит отметить, что так называемый «мандраж» возник у участников неспроста – спортивный бой машин относится к категории экстремального спорта, где не только машины получают тяжёлые увечья, но зачастую и сами водители. Каждый из участников обязан носить шлем, чтобы не получить травму головы, а машины, используемые в гонках, проходят строгий регламент по безопасности. Тем не менее, перед началом шоу каждый из водителей подписывает документ, в котором соглашается с тем, что принимает участие в крайне рискованной авантюре и в случае несчастного случая организаторы за это никакой ответственности не несут. Уровень зрелищности и опасности предприятия крайне высок, но тем и больше интерес зрителей, не правда ли?

Можно предположить, что именно этим видом спорта вдохновлялись создатели культового фильма «Безумный Макс» – машины, будто пережившие апокалипсис, изнывающая жара, запах бензина, громкая тяжелая музыка и всеобщее безумие – зрелище для исключительных любителей экстрима и ничуть не для слабонервных. Чтобы еще больше завести толпу, в качестве открытия автобитвы были показаны выступления участников клуба исторического средневекового боя «Гвардия», где под аплодисменты молодые люди, облаченные в латы, шлемы и кольчугу дрались на мечах. После такого зрелища организаторы перешли к основному шоу, ради которого, собственно, все и собрались.

Первый заезд проходил в категории «советское авто», где уже вышеупомянутые Жигули и Москвичи, утопая в песках, наносили друг другу тяжкие телесные повреждения. Однако даже на ринге есть свои правила – нельзя бить противника в водительскую часть, а также производить столкновение лоб в лоб. За подобные удары жюри высчитывает у участника 4 балла, за сильный удар присуждает 2, за слабый – 1. Ну а тот, кто по окончанию раунда сумеет, так сказать, удержаться на ногах и самостоятельно покинуть арену, получает 10 баллов. Стоит отметить, что за время соревнования таких претендентов практически не было – участники бились не на жизнь, а на смерть, тут и там глохли моторы, а команда помощников едва успевала восстанавливать жизнеспособность железных коней.

Однако эпопея с советскими машинами оказалась только цветочками – европейские подержанные машины были настолько резвыми и мощными в сравнении с отечественными аналогами, что первые секунд десять второго тура зрители не могли разглядеть ничего, кроме густого облака пыли и звук лязгающего железа, бьющегося друг об друга. Ведущим пришлось приложить много усилий, чтобы угомонить пыл гонщиков и попросить их действовать аккуратней, подымая пыльное облако хотя бы в возможных пределах видимости. Таким образом, даже жюри какое-то время не могло разобрать, где кого ударил в бок и кому присуждать победные баллы.

– В прошлый раз машины от холода не могли доехать до старта, в этом году ничего не видно от пыли. Организаторам стоит лучше продумывать трековые условия, – делились несколько недовольных зрителей.

Тем не менее, накал страстей не думал остывать – после двух туров, полных ловких маневров и удивлённых грязных лиц зрителей, наступил заезд престижа, в котором соревновались выбывшие по количеству балов участники, чудом оставшиеся на ходу. Ну а главной интригой дня, естественно, стал финал – по результатам баллов за два соревнования лучшие из лучших столкнулись в битве за кубок чемпионата. 4 финалиста – Москвич, Жигули, Мерседес и Форд столкнулись в непримиримой схватке. Стоить ли говорить, что симпатии зрителей были на стороне советских автомобилей, ведь кто из нас не мечтал о том дне, когда Жигули обгонит красивый импортный автомобиль?

Но ожиданием сбыться оказалось так и не суждено – буквально в первые минуты соревнования определился явный лидер – «Фартовый» Мерседес Евгения Заволко, резво и молниеносно подрезающий других участников, не давая им опомниться. Однако решающую роль всё-таки сыграла тактика – из-за несколько агрессивного ведения боя «Фартовый» получил, помимо большого количество баллов, несколько грубых технических нарушений, включая запрещенный приём «въезда» в дверь со стороны пилота. Таким образом, с перевесом в два балла, победил пилот Павел Хрипко на автомобиле «Форд Скорпио», всего на два балла обогнавший «Фартового».

– Я участвую в битве второй раз и стоить отметить, что в этом году соревнования проходили гораздо жёстче – делится впечатлениями победитель, – Пожалуй, я и моя команда попробуем восстановить наш автомобиль, но если не получится, будем покупать другой и готовиться к следующим соревнованиям. Ощущения от этого мероприятия непередаваемые, ни грамма не жалею, что на это подписался, даже наоборот, советую приобщаться к этому виду спорта.

Таким образом, пять часов железной схватки принесли как автолюбителям, так и простым зрителям массу впечатлений, которые ни грязь, ни даже солнечные ожоги уж точно никак не могли испортить.

Кыргызстан, Кант, Алина Панчерская

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