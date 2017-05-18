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Азия

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Публикации за 18.05.17

Премьер-министр Киргизии выдвинут на пост президента страны

Премьер-министр Киргизии выдвинут на пост президента страны

Продолжаем публиковать новые данные с полей предстоящего сражения за кресло президента Киргизии.

Сегодня никто не может сказать, кто реальный кандидат в президенты, на кого сделают ставку как элита, так и простой народ. И наконец, пожалуй, решился главный вопрос – какую кандидатуру выдвинет правящая партия страны СДПК. Вчера в борьбу за кресло президента вступил действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Который занимает кресло премьера уже более года. Однако серьезными успехами, как на политическом, так и на экономическом полях он не отличился.

Сегодня известно, что в президенты метят: – лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, экс-премьер-министр и лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев, лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов.

Отметим, что в парламенте Киргизии предложили перенести дату выборов с 19 ноября, который по иронии судьбы приходился на Всемирный день туалетов, что стало поводом для множества шуток в соцсетях, на месяц. Выборы могут пройти 15 октября – этот шаг поможет завершить все вопросы с избранием президента до 1 декабря. Так же было предложено увеличение избирательного залога для кандидатов в президенты КР со 100 тысяч до 1 млн. сомов и увеличение республиканского избирательного порога с 7% до 9% с 1 января 2020 года. В ходе заседания парламент рассмотрел законопроект о внесении изменений в конституционный закон «О выборах президента» и проголосовал за поправки. «За» проголосовали 111 депутатов, «против» – 5. Еще четверо отсутствовали. Окончательного решения по этому поводу на данное время еще не принято.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 17.05.17

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