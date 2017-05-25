Площадка не готова, людей принуждают покупать билеты на выставку (ФОТО, ВИДЕО) / Как в Астане идет подготовка к ЭКСПО

Публикации за 25.05.17

В Казахстане меньше чем через месяц должна пройти выставка «Астана ЭКСПО-2017». В ней примут участие и делегаты из Свердловской области. Однако открытие может обернуться скандалом – площадки выставочника еще не готовы, организаторы допускают ляпы, а местных жителей вынуждают покупать билеты на ЭКСПО за собственные деньги.

Как передает корреспондент NDNews.ru, выставка в Астане стартует в начале июня. Однако свердловские участники всерьез обеспокоены ситуацией – уже выкуплены места под стенды, зарезервированы билеты, забронированы гостиницы, но при этом картинки с места проведения ЭКСПО говорят о том, что выставочник не готов. На прошлой неделе строители, которые ведут работы, опубликовали кадры, на которых сами удивляются тому, что до завершения строительства павильонов еще далеко.

«Надеюсь, они все-таки все нормально построят и ничего не рухнет, но в «Формике» (выступает оператором российского участия на ЭКСПО в Астане) уверяют, что все будет нормально», – говорит представитель одной из свердловских компаний, готовящихся принять участие в выставке.

Ляпы в организации выставки прослеживаются и в других мелочах. Местные СМИ опубликовали снимки промо-скамеек с улиц Астаны, где видно, что даже название выставки не смогли написать правильно, сообщает издание Zakon.kz.

Также, по всей видимости, есть и проблемы с реализацией билетов на «ЭКСПО». Оказалось, что местных жителей, в частности, учителей, принуждали покупать билеты на выставку. Как передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Казахстана, МОН РК пришлось приструнить местные исполнительные органы. «Призываем не принуждать учителей к покупке билетов на EXPO-2017. Со своей стороны министерство подобных распоряжений не отпускало и выступает категорически против такого подхода», – говорится в сообщении.

При всем этом, спрогнозировать экономический эффект от выставки сложно. Об этом пишет «Центральноазиатский портал». По данным издания, компания-оператор выставки рассчитывает заработать 25 миллиардов тенге. «Тут, конечно, у людей, мало-мальски знакомых с проектом ЭКСПО, возникает когнитивный диссонанс, поскольку целевые трансферты из республиканского бюджета в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» в течение пяти лет – с 2013 по 2017 годы – составили свыше 500 миллиардов тенге», – рассуждают журналисты.

Астана, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Астана, Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

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