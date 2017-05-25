NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Азия

■■■■■■■■■

Публикации за 25.05.17

Площадка не готова, людей принуждают покупать билеты на выставку (ФОТО, ВИДЕО) / Как в Астане идет подготовка к ЭКСПО

Площадка не готова, людей принуждают покупать билеты на выставку (ФОТО, ВИДЕО) Как в Астане идет подготовка к ЭКСПО

В Казахстане меньше чем через месяц должна пройти выставка «Астана ЭКСПО-2017». В ней примут участие и делегаты из Свердловской области. Однако открытие может обернуться скандалом – площадки выставочника еще не готовы, организаторы допускают ляпы, а местных жителей вынуждают покупать билеты на ЭКСПО за собственные деньги.

Как передает корреспондент NDNews.ru, выставка в Астане стартует в начале июня. Однако свердловские участники всерьез обеспокоены ситуацией – уже выкуплены места под стенды, зарезервированы билеты, забронированы гостиницы, но при этом картинки с места проведения ЭКСПО говорят о том, что выставочник не готов. На прошлой неделе строители, которые ведут работы, опубликовали кадры, на которых сами удивляются тому, что до завершения строительства павильонов еще далеко.

«Надеюсь, они все-таки все нормально построят и ничего не рухнет, но в «Формике» (выступает оператором российского участия на ЭКСПО в Астане) уверяют, что все будет нормально», – говорит представитель одной из свердловских компаний, готовящихся принять участие в выставке.

Ляпы в организации выставки прослеживаются и в других мелочах. Местные СМИ опубликовали снимки промо-скамеек с улиц Астаны, где видно, что даже название выставки не смогли написать правильно, сообщает издание .

Новый День: Площадка не готова, людей принуждают покупать билеты на выставку (ФОТО, ВИДЕО)

Также, по всей видимости, есть и проблемы с реализацией билетов на «ЭКСПО». Оказалось, что местных жителей, в частности, учителей, принуждали покупать билеты на выставку. Как передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Казахстана, МОН РК пришлось приструнить местные исполнительные органы. «Призываем не принуждать учителей к покупке билетов на EXPO-2017. Со своей стороны министерство подобных распоряжений не отпускало и выступает категорически против такого подхода», – .

При всем этом, спрогнозировать экономический эффект от выставки сложно. Об этом пишет «». По данным издания, компания-оператор выставки рассчитывает заработать 25 миллиардов тенге. «Тут, конечно, у людей, мало-мальски знакомых с проектом ЭКСПО, возникает когнитивный диссонанс, поскольку целевые трансферты из республиканского бюджета в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» в течение пяти лет – с 2013 по 2017 годы – составили свыше 500 миллиардов тенге», – рассуждают журналисты.

Астана, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Астана, Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. / Мигрант из Киргизии избил и изнасиловал жительницу Подмосковья. / В Петербурге гастарбайтер продала младенца за 11,5 тысячи рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Регистрация в Кыргызстане: ОсОО «Российское информационное агентство «Новый День-Азия»», свидетельство о регистрации: 129247-3300-ООО.
Адрес в Кыргызской Республике: г. Бишкек, ул. Панфилова, д. 94.
Телефоны в Бишкеке: +996 555 71 82 66, +996 555 96 55 45.
При использовании информационных материалов ссылка на «РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter